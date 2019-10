VIDEO Jesús Carrasco Peña, violinista de calle en búsqueda de oportunidades para su arte #13Oct

View this post on Instagram

Jesús Carrasco Peña @jessuss360 es un joven barquisimetano, carismático y con pasión por su arte: Tocar violín. Estuvo 10 años en el sistema nacional de orquestas, y allí, potenció su talento. Este talento lo comparte en las calles de la ciudad, sitios donde también se gana la vida con la contribución que hacen los ciudadanos al pasar, escucharlo, deleitarse y colaborar económicamente con él. Porque así como lo indicó hace más de un mes a Elimpulso.com, la crisis económica por la que atraviesa Venezuela, le afecta de manera aguda a su vida y a su entorno. En esta oportunidad, el joven violinista agradeció a Elimpulso.com indicando que luego de un primer trabajo que se le realizó sobre su arte, se le abrieron diversas puertas que lo ayudaron a mantenerse en lo económico, pero también, a tomar un impulso de ánimo y de fe. Jesús Carrasco mencionó que una venezolana en el exterior le colaboró con dinero, el cual utilizó para sacarse dos cordales porque tenía un problema delicado en su dentadura. También, con el aporte económico, pudo darle mantenimiento a su arma de paz: El violín. Por otra parte, un barquisimetano lo contactó para que le diera clases de violín, y ahora, puede enseñar a otros, lo que tanto le gusta. Pese a ello, el joven recalcó que desearía tener un ingreso constante que le permitiera darle una mejor calidad de vida a su familia: "Si yo paso hambre, mi madre pasa hambre también. Esta situación es horrible, comerse un arepa al día". Pero esta dura realidad no le quita las ganas de seguir hacia adelante y de seguir confiando en Dios, ya que manifestó que antes del primer trabajo que se le realizó, había empezado la semana diciendo "hoy me harán un entrevista", y cuando tres días después se hizo realidad, se dio cuenta de que "es un claro ejemplo que si tu le pides las cosas a Dios, Él te las da en las manos". . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Arte #Calle #Regionales #Ciudad #Violín #Talento #Joven #Música #Ayuda #Progreso #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13Oct