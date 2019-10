CTV: Nuevo ajuste salarial profundiza problemática de los trabajadores porque acelera la inflación #15Oct

Con el ajuste del salario mínimo, el régimen profundiza la problemática de los trabajadores, por que acelera la hiperinflación y el aumento no llega ni siquiera a los 17 dólares, cuando en septiembre del año pasado habían prometido 30 dólares, de manera que se impone un cambio de este gobierno que esta en retroceso y se esta ahogando en sus propios errores, aseguró el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres.

El dirigente gremial insiste en que este incremento se convertirá en sal y agua ante que lo cobren y así lo podrán comprobar, los trabajadores o las familias que vayan este mismo martes a los mercados, a tratar de comprar algún producto.

Precisa que llama la atención que un aumento de salario sea manejado por tercero, inclusive miembro de una organización como la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad ha sido severamente cuestionada; segundo, demuestra un temor de darle la cara al pueblo, porque el mismo sabe que no es un aumento, sino que es una situación que lo que esta es agravando más la crisis del país, dijo Torres.

“Pero volviendo a los hechos, ya esto lo esperábamos, tarde o temprano iban a decretar un aumento que lo que viene es a complicar la situación, ya que no habrá aumento, por el monto que sea, que valga si no hay cambio y se acompaña con medidas complementarias y se realice una revisión total del problema económico del aparato productivo, ya que haya ahora se ha demostrado, han sido 47 aumentos salariales en estos 20 años, 47 equivocaciones y no termina de entender que la solución no es esa, porque ya estamos seguros de que el ajuste se volvió sal y agua cuando en el día de hoy vaya el trabajador al mercado a tratar de comprar algo”, afirmó el secretario general de la CTV.

Señala que es urgente cambiar la estructura económica de este país, por esta razón en esta reunión con los empresarios, las organizaciones sindicales, nuevamente iremos en conjunto con el sector empresarial a impulsar una lucha, para lograr que se restituya el país y se resuelva la problemática económica, política y social, afirmando que en esta oportunidad, estarán contando con el apoyo de la OIT. “por primera vez, tenemos un documento a nivel internacional, que establece que todas las denuncias que formulamos empleadores y trabajadores, son ciertas y que hay que cambiar la forma de ser, de lo contrario, el movimiento sindical se verá en la necesidad de profundizar sus protestas de calle, en estos momentos estamos apoyando a los trabajadores del sector magisterial, que ya aprobó un nuevo paro nacional, para los días lunes y martes de la semana que viene”, afirmó.

Agregó que independientemente de estas acciones, dijo que tienen que seguir conversando y presionando para buscar soluciones, insistiendo que con este aumento se agravan las cosas, por el contrario se retrocede, ya que para el año pasado se hablaba de una figura de un ajuste a 30 dólares en septiembre del año pasado, y al revisar la situación actual, con el ajuste no se llega ni siquiera a los 17 dólares, de manera que se trata de un gobierno que va hacia atrás, en retroceso y esta ahogado en sus propios errores.