VIDEO Transportistas no descartan aumento significativo en el costo del pasaje urbano #15Oct

View this post on Instagram

Luego de haberse anunciado el aumento del salario mínimo por parte del régimen de Nicolás Maduro, el cual incrementó de Bs. 40.000 a Bs. 150.000, los transportistas de Barquisimeto manifestaron a Elimpulso.com que esto podría generar que el costo del pasaje urbano también se eleve. Ramón Sellares, transportista barquisimetano, manifestó que el aumento del salario es insuficiente para costear las necesidades de todos los ciudadanos, por lo cual aseguró que esto podría terminar significando el incremento del costo del pasaje. "El pasaje tiene que aumentar, me parece que debe llegar entre Bs. 2.500 y Bs. 3.000", aseveró. . Asimismo, señaló que es ilógico que perciban tan poco dinero cuando todo lo que requieren para el mantenimiento de las unidades deben cancelarlo al precio del dólar. . Por otra parte, Edilberth Colmenárez, indicó que su oficio como transportista no le alcanza para comprar los alimentos y llevarlos a su hogar. Ante esto, señaló que un aumento en el costo del pasaje urbano sería "una medida lógica". . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Transporte #Rutas #Dinero #Costo #Pasaje #Economía #Aumento #Salario #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #15Oct