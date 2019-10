OPINIÓN Reflexión en positivo: Al Dr. Jorge Rafael Uribe (Clínica de mamas) #17Oct

Compartiendo con todo lo que sea positivo, útil y de beneficio para el país, en nombre de todo el alto porcentaje que lucha por el bienestar y desarrollo de Venezuela aun sorteando todos los obstáculos, cuando sobra el talento y voluntad sobre vive a todos los inconvenientes; acompañado por Dios, con orgullo nos sumamos a la celebración de los veinte y cinco (25) años de la Clínica de Mamas y a su programación extensa que motiva tan gratificante que para suerte de la Región Centro Occidental y los larenses su fundador Doctor Jorge Rafael Uribe, que tuvo como preferencia instalarse en nuestro Barquisimeto; con su prestigio, estudios y voluntad de servidor ha sido para la región y el país una bendición crear una Fundación de alta valía, donde se han salvado muchas vidas, se ha calmado mucho dolor y devuelto la sonrisa; gracias al Dr. Uribe que con sus profundos estudios, talento y espiritualidad de servicio ha logrado su conquista con acciones y ejemplo que le suman los mejores créditos a su apostolado de galeno servidor y triunfador, como un ciudadano de vida acrisolada y su aspecto de triunfador que su universo de amigos y sus años de servicios nos compromete a admirar este ciudadano de primera Barquisimetido, guaro legitimo reconocido con todas las costumbres larenses, amante del golpe tocuyano, el pabellón y el ovejo a la brasa, amigo de los amigos, a tiempo completo, sin escatimar y con toda la espontaneidad de un caballero de primera.

Le deseamos a la Clínica de Mamas todos los éxitos en su primeros veinte y cinco (25) años, que su permanencia sea eterna y siga en nombre de la Divina Pastora salvando, dándonos vida y prestigio a los larenses, que este aniversario de esta prestigiosa fundación nos dé animo a seguir luchando, consciente de que no todo está perdido y que mientras existan ideas, personas creativas como el Dr. Uribe y el equipo que lo acompaña el país no está perdido ni los hacedores se ausentaron todos, tenemos proyecto de país con todo el ánimo reforzado; a la altura de lo que estamos hablando que como vienen con toda fe serán beneficiados y premiados con éxitos como los que cosecha mi amigo Jorge.

En unas de tantas conversas con el Dr. Uribe me contaba cómo fueron sus comienzos y que lo animo a este proyecto y su instalación en la ciudad de los crespúsculos, comparto con ustedes para que también se sienten agradecido por tal ilustre guaro, bienvenido.

Habla el Dr. Uribe:

Un 6 de septiembre del año 1969, ocho días después de haberme recibido de médico en la UCV y por recomendación del Dr. Juan Manuel Carmona, mi profesor de cirugía en el Hospital Vargas de Caracas, llegué a la Ciudad de Barquisimeto a comenzar mi formación como médico. La dinámica de Caracas era totalmente diferente a la hermosa, pero demasiada tranquila Barquisimeto de entonces, sin embargo en Barquisimetano, el Golpe Tocuyano y el chivo asado me dieron la convicción necesaria para quedarme 50 años. Durante ese tiempo varias etapas como médico me ha tocado vivir, sin embargo una ha marcado mi destino y fue tres años en un Hospital de cáncer en los Estados Unidos. En particular un año en el servicio de Mastologia de Roswell Park de Nueva York. Desde allí la mastologia y el cáncer de mama, han signado mi vida como médico. En la búsqueda de atender mejor a mis pacientes y ante la baja calidad de los equipos de mamografía que había en ciudad para el año 1993, decidí fundar la Clínica de Mamas de Barquisimeto, a objeto de entregar a mis pacientes los mejores estudios posibles para el diagnóstico más temprano del cáncer y así incrementar la curación. Desde entonces muchas personas y médicos me han acompañado, la primera, la Dra. María Eugenia Márquez. Serán mas de 4000 pacientes operados con cáncer, miles de pacientes a los cuales se les ha solucionado su angustia, muchos trabajos de investigación, muchos médicos formados como mastologos de acuerdo a nuestra filosofía de trabajo y 4 premios nacionales de Mastologia, han enriquecido el trabajo de la clínica y de todos los que ahora me acompañan.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

