VIDEO Más del 80% de los profesores acataron el paro académico nacional #22Oct

El gremio de profesores convocó a un paro académico nacional de 48 horas a partir de este martes de 22 de octubre. Por esta razón, los docentes de Barquisimeto salieron a las calles para hacer efectiva la protesta y respaldar la convocatoria. . La avenida Venezuela con calle 26 fue el punto de encuentro de los educadores barquisimetanos, quienes desde allí levantaron sus pancartas y alzaron la voz de denuncia ante las irregularidades que constantemente enfrentan en el sector académico. . Euribíades Verdu, presidente del colegio de profesores a nivel nacional, señaló que la convocatoria tuvo un respaldo de más del 80% de los profesores del país, y aseguró que con el paso de las horas serían más los docentes que se sumarán a esta método de protesta. . A su vez, manifestó que de no recibir respuestas inmediatas por parte de las autoridades del país, ejecutarán otro paro académico nacional de 72 horas, y de continuar con los percances, podría llevarse a cabo una huelga general indefinida. . Por su parte, Luis Arroyo, presidente del colegio de profesores del estado Lara, acotó que la lucha de calle no es simplemente de los profesores, sino que depende del apoyo de los distintos gremios del país, los cuales también padecen la crisis económica venezolana. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Protesta #Educadores #Educación #Manifestación #Paro #Escuelas #Profesores #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #22Oct