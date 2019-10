VIDEO Vialidad del sector El Cercado es un completo basurero #25Oct

View this post on Instagram

Después de la entrada de El Cercado hay una vialidad abandonada por las autoridades correspondientes, pero que está siendo utilizada como un basurero a cielo abierto por las personas de las zonas adyacentes. . Por esta razón, el equipo de Elimpulso.com realizó un recorrido por esta zona, donde evidenció la gran cantidad de contaminación que existe. Basuras, desechos y escombros se observan en cada metro del camino. . Es importante resaltar que esta vialidad está ubicada justo detrás de una comisaría de la Guardia Nacional Bolivariana, la cual hace caso omisa a las irregularidades que se están evidenciando en el sector. . Además, los habitantes de El Cercado de Barquisimeto son los principales afectados por este basurero improvisado. Caso especial de los niños y adultos mayores, quienes están más propensos a contagiarse de algún tipo de enfermedad a causa de la contaminación. . Texto, edición y video: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #ElCercado #Basurero #Basura #Desechos #Vía #Calle #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #25Oct