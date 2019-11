VIDEO Trump recibe en la Casa Blanca a los Nats al ritmo del “Baby Shark” #4Nov

Este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los campeones de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington al ritmo del pegajoso “Baby Shark” popularizado por el venezolano Gerardo Parra. El tema fue versionado por la orquesta de la Casa Blanca.

“Durante la temporada, los Nationals capturaron el corazón de los aficionados a lo largo de la región y del país. Estados Unidos se enamoró del béisbol de los Nats, es todo de lo que querían hablar. De eso, y de la revocación de mandato… Me gusta mucho más el béisbol de los Nats”, dijo el presidente número 45 de los Estados Unidos, que recibió un jersey personalizado de los Nats con ese número y su apellido.

“Nunca había visto tanta gente en el jardín frontal de la Casa Blanca. Felicitaciones ¡Otro récord para los Nats!”, fueron las primeras palabras de Trump tras tomar el micrófono en la ceremonia. “Hoy, la primera dama y yo estamos emocionados de recibirles en la Casa Blanca”.

Los Nats se coronaron campeones de la MLB al ganar la Serie Mundial en siete juegos.

“Por la primera vez en casi 100 años, la capital de nuestro país festeja un campeonato de la Serie Mundial. Esto es grande. Casi 100 años después del título de los Senators en 1924, los Nationals trajeron el trofeo a la capital de la Unión Americana y es el primer campeonato en la historia de la franquicia y pronostico que será el primero de muchos”, dijo Trump frente a los campeones y a cientos de fanáticos.

Washington Nationals walk out to Baby Shark at White House steps pic.twitter.com/rANIlupbYO

— The Daily Wire (@realDailyWire) November 4, 2019