FOTOS Sin agua, electricidad ni medicinas atienden a pacientes en Ambulatorio de Cabudare #11Nov

Una paciente con un intenso dolor de cabeza aguardaba en uno de los consultorios improvisados de la Emergencia del Ambulatorio Don Felipe Ponte de Cabudare. Cabizbaja y recostada a un escritorio, se quejaba mientras la enfermera buscaba una de las cuatro pastillas de Diclofenac que tenían disponibles para las 24 horas de guardia de este lunes 11 de noviembre.

Las deplorables condiciones en las que labora el personal médico del Ambulatorio de Cabudare, municipio Palavecino, parecieran no tener fin y, al contrario, incrementarse conforme pasan los días.

Desde el pasado miércoles seis de noviembre pacientes de este centro de salud han denunciado la falta de agua por tubería en las áreas de emergencia y consulta, por cuanto observaron cómo el personal de limpieza no tenía recursos para hacer el aseo, mucho menos se podía hacer algún procedimiento médico y, además, los baños estaban cerrados y tapados.

En estas condicones está el baño de pacientes en la Emergencia del Ambulatorio de Cabudare

Elimpulso.com recorrió las áreas del ambulatorio y constató el estado en el que trabajan enfermeras, médicos y obreros, en el cual atienden a los pacientes.

Sin electricidad ni agua

Pese a que la mañana de este lunes había agua en el tanque subterráneo del centro de salud, no era posible enviarla hacia las tuberías, pues no había electricidad desde las 6:00 a.m dado que se había averiado una fase en el sistema eléctrico.

Pese a que el tanque subterráneo del Ambulatorio tenía agua, ésta no llegaba a las tuberías del centro de salud, pues no había electricidad.

Se conoció que aunque arreglaran dicho problema, igualmente no habría electricidad, pues a las 11:00 a.m. suelen cortar el suministro eléctrico en la zona, hasta las 4:00 p.m.

Para paliar la situación, los trabajadores dispusieron un tanque al lado de la entrada de la Emergencia, el cual estaba lleno de agua; no obstante se debe recoger con un tobo para llenar otros recipientes que están en los baños de la emergencia para poder limpiar los inodoros y pisos del lugar.

Con tobos deben sacar el agua del tanque contiguo a la entrada de la Emergencia del Don Felipe Ponte.

Pírrica dotación de medicinas

Elimpulso.com pudo conocer que a la emergencia se le dota con cuatro pastillas de diclofenac, cinco soluciones y cuatro pares de guantes para atender 24 horas de guardia, en las que acude un aproximado de 400 pacientes.

Además, no están recibiendo mujeres con trabajo de parto, no atienden curas ni hacen suturas de ningún tamaño, dado que no hay implementos, agua ni materiales para ello. Tampoco se hacen citologías ni exámenes o procedimientos ginecológicos por la misma razón.

En estas condiciones está el baño que podría utilizar el personal médico.

Al menos 25 trabajadores del ambulatorio Don Felipe Ponte, diariamente se ven afectados por la falta de condiciones para trabajar que ostenta este centro de salud, pues, tanto los baños de la emergencia (los cuales podrían usar los pacientes), como los que podrían usar los médicos, están colapsados. El personal médico no pueden hacer ninguna necesidad en su sitio de trabajo en el que pasan alrededor de ocho horas diarias.

Visita animal

Médicos, enfermeras y personal de limpieza mencionaron que todavía ven con frecuencia alacranes y culebras en las inmediaciones de la emergencia de este nosocomio, pues detrás de la estructura el monte supera el metro y medio de altura, dado que hace meses no lo cortan.

La parte trasera del ambulatorio es la ‘casa ideal’ para culebras y alacranes.

Al rededor del ambulatorio se agravan las condiciones, pues además del monte y los animales, persiste un brote de aguas negras a menos de media cuadra de la entrada del centro de salud, el cual fue denunciado por los vecinos, quienes incluso protestaron frente al lugar, no obstante Hidrolara no ha actuado para repararlo, pese al riesgo que representa para la salud de los vecinos.