VIDEO Evo Morales llega a México tras asilo político otorgado por AMLO #12Nov

Este martes en horas del mediodía el ex presidente Evo Morales, llegó a territorio mexicano, luego del asilo político que el presidente de la nación azteca, Antonio Manuel López Obrador, le otorgara después de haber renunciado a la presidencia de Bolivia.

“El presidente de México me salvó la vida… El canciller me salvó la vida… Gracias a México”, dijo Evo Morales junto al canciller Marcelo Ebrard quien lo recibiera en el aeropuerto internacional Benito Juárez del capital mexicana. Morales aseguró que un ex militar boliviano habría ofrecido 50 mil dólares a cambio de entregarlo.

“Mientras tenga vida seguirá la lucha. Terminaremos con la humillación y discriminación. Surgen otros grupos que no respetan la vida ni la patria”, dice Evo Morales en su llegada.