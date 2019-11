A diario se irrespeta la solemnidad de la Iglesia San José #19Nov

El irrespeto por el recinto sagrado ha sido la constante en la iglesia San José, una de las más antiguas de Barquisimeto, desde hace aproximadamente dos años.

Indigentes y personas con poco sentido común irrumpen a diario en el templo, sin importan que se esté oficiando la misa o no, para hacer cualquier tipo de actividad distinta a orar. Esa es la descripción que dio Lenie Rondón, secretaria parroquial de la iglesia San José, al ser consultada por Elimpulso.com sobre la situación actual de la parroquia.

“Constantemente vemos jóvenes enajenando los espacios, al tener sus citas amorosas dentro del templo y en plena plaza. Los indigentes entran y salen y muchas veces interrumpen la eucaristía; además duermen en la entrada de la iglesia. Hay personas que entran solo a cambiar pañales y los dejan sucios aquí. Se está perdiendo la conciencia y el respeto por estos espacios”, expuso Rondón, quien agregó que la parroquia no cuenta con aporte de la Alcaldía, pese a estar tan cerca de ella y al valor patrimonial que representa para la ciudad.

En vista de la situación, establecieron como política cerrar la iglesia durante la semana a las 10:00 a.m. a fin de resguardar un poco los espacios. No obstante esa medida no puede evitar que hombres que frecuentan la plaza utilicen las paredes externas del templo como urinario público, lo que genera olores nauseabundos. Tampoco puede evitar que pasadas las cinco de la tarde se generen ‘arrebatones’ de carteras, celulares y demás pertenencias personales, dada la falta de vigilancia policial.

Varias personas se han fracturado una pierna luego de tropezar en el piso levantado

Levantamiento del piso

El piso de la plaza, justo antes de entrar al despacho parroquial, está notablemente levantado, debido al crecimiento de las raíces de los árboles cercanos. Esa situación ha generado caídas a los transeúntes, que en repetidas ocasiones han provocado fracturas de huesos.

Las luminarias de la Plaza San José no funcionan

Los afectados exhortan a la Alcaldía de Iribarren a realizar un trabajo en el lugar, a fin de atacar este problema, además de ocuparse de la iluminación y vigilancia de la plaza, acciones que son inherentes a las responsabilidades municipales.

Por otra parte, la presencia de los comerciantes de artículos navideños que se instalaron hace alrededor de 15 días a las afueras de la iglesia, ha contribuido a mermar las situaciones ajenas a la oración dentro y fuera del templo; sin embargo ese hecho no genera otro tipo de beneficio mas que a los vendedores.