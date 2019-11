VIDEO Usuarios en Barquisimeto ven imposible sacar un pasaporte con los nuevos costos #19Nov

Un golpe al bolsillo del venezolano, en especial de aquel que tenía la esperanza de sacar su pasaporte próximamente, es el aumento de los aranceles que se deben pagar para obtener una cita y sacar el pasaporte por primera vez, además del valor monetario que ahora tiene la prórroga de ese documento.

Cerca de las 5 de la tarde el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó el nuevo precio del servicio en su cuenta de Instagram, sin embargo el precio aparece reflejado en petros.

Casi seis millones de bolívares es el monto para tener un pasaporte por primera vez. Para el que lo tiene vencido el monto a pagar es de Bs. 2.945.486.

El equipo de Elimpulso.com se acercó a la sede del Saime en El Ujano y aunque no pudo acceder a la información de sus empleados, recogió las impresiones de sus usuarios.

Caras largas y tristes

El común denominador de los usuarios en la oficina del Saime sede El Ujano eran las caras largas y de tristeza al escuchar de sus propios empleados los nuevos montos para pagar estos procedimientos en el ente.

Una de las usuarias que salía no quiso hablar con Elimpulso.com. Su rostro estaba humedecido por las lágrimas al ver que la posibilidad de sacar la prórroga de su pasaporte se esfumó cuando aparecieron esos precios. “¿Que vamos a hacer?”, fue lo único que dijo esta usuaria, off the record.

A través de las redes sociales el panorama fue de tristeza y molestia. Usuarios en redes sociales indicaron que valdría la pena pagar el precio que coloquen si el servicio fuera medianamente bueno. “Sincerar costos tiene que equipararse a calidad del servicio, y eso NO sucede porque yo tengo esperando un año por una cédula que es básicamente una cartulina plastificada”, dijo Robert Morán a través de su cuenta en Twitter.

19 salarios mínimos para solicitar un pasaporte

Un venezolano debe invertir al menos 19 salarios mínimos para poder pagar la solicitud de un pasaporte nuevo (incluye su ingreso en cesta tickets).

El incremento de este martes equivale a casi el 3.582% en ambas solicitudes. Esta sería la tercera vez que el Saime aumenta el costo de estos servicios.

Más caro que solicitarlo en cualquier consulado a nivel mundial

El arancel para solicitar un pasaporte venezolano en el extranjero es de 200 dólares americanos. Tomando en cuenta que el valor de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este martes es de Bs. 28.954,71 el costo en dolares para solicitar un pasaporte nuevo en Venezuela es de 203,42 dólares. Solicitar una prórroga costaría este martes 101,72 dólares americanos.