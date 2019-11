OPINIÓN Reflexión en positivo: Las alianzas que traen beneficios es con la gente exitosa #21Nov

A pesar de la incertidumbre que galopa a rayos luz, seguimos transitando el camino que nos conduzca al bien y es como salir de este calamitoso atolladero, “que llego el momento que nos confunden y pensamos que esto está aquí para quedarse “y que la paz, la convivencia se ausentaron para siempre, que el país está destruido, ¡eso ni pensarlo! este país de gente noble y sana que somos muchos, dicen los estudiosos que el Noventa y Tres por ciento (93%) está dispuesto a no permitirlo, ya que si este alto porcentaje quiere el bien, no hay duda de que su recuperación y refundación por el bien de todos será muy pronto, una realidad y no tendrá frenos ni obstáculos que puedan parar los buenos logros, no dudemos que todos apostamos a la abundancia, al éxito para todos y seguir un concejo de José Martin “Hay que hacer en cada momento, lo que en cada momento es necesario si es verdad que somos responsables.”

Es imposible no preocuparse, si pasan los años, tras años y jamás hemos tenido una buena noticia, todo lo que se escucha es negativo, nada de construir, solo destruir hasta llegar al huesito; cierre de empresas, industrias, comercios, atropellos a quienes producen alimentos, a la agricultura y la ganadería; sorteando todos los inconvenientes como si portarse bien y trabajar es un delito, esta anomalía solo se ve aquí, donde se castiga al que trabaja, al que genera puestos de trabajos y paga religiosamente sus imposiciones o impuestos; y dicen que se premia a los taimados y se aplaude a quienes destruye; pensamos porque no buscar alianzas productivas, ¿por qué tantas personas piensan solo en estomago o bolsillo? bueno, no olvidemos que la solución está incorporada al problema y no hay que desmayar en la búsqueda de soluciones, que todos se beneficien y que nos sirva de consuelo entre vivir y soñar, “lo más importante es despertar “ dijo el poeta Antonio Machado.

Volvemos con la incertidumbre, ¿cómo puede pensar un hacedor cuando lee de estudiosos connotados? que este año la caída del PIB se acerca al cuarenta por ciento (40%) y la inflación no alcanza el papel para describirla, ¿cuál mago puede abrir una o varias empresas, que empresa puede superar esos dos rubros nombrados y salir beneficiados ¿o es que jamás nos vamos a dar cuenta que las alianzas que trae beneficio es con la gente exitosa, de mente abierta a ideas claras, que motiven y aporten, en busca de la prosperidad para ambos y no con las ideologías desviadas que solo sirven para el retroceso y acabar con lo que ya estaba hecho, sin importar los esfuerzos y costos materiales, de esos tenemos un rosario de ejemplo: solo vemos descrecimiento y eliminación de los valores, siguiendo la incertidumbre que golpea cada día mas fuerte la creatividad, sigamos a Seneca “Que la mayor recompensa de una buena acción es haberla hecho”.

Gracias a Dios, para contrarrestar esta incertidumbre; también podemos decir que quedan muchos valores, que están en una simbiosis, sin límite de tiempo y trabajando hasta el cansancio por salvar y recuperar lo que tanto trabajo costo y se esfumo, como una muerte súbita recibiendo nocaut, sin que nadie se preocupe, pero entre tantos que existen me voy solo a nombrar a quienes han asumidos esta crisis con una devoción, como si fuese un familiar muy cercano y le duele su sufrimiento en carne propia, claro, es nuestra madre patria, la madre de hasta sus malos hijos, contamos para la defensa de todos los pioneros en el sector alimento y ganadería con Fedenaga y su directorio, atentos a no dejar de producir carne y sus derivados de consumo diario y sin estar ausente de los problemas del país, haciendo aportes hasta donde duela, Fedeagro, el mismo criterio, defender el país y producir por sobre todas las controversias y con sus líderes de altura que jamás descansaran con sus aportes, hasta no ver un país productivo, creíble, prospero donde hay espacios para todos, viene por medio de la decencia, la creatividad y sentimiento de buen Venezolano, de los que están consiente que la avaricia hay que frenarla y que teniendo voluntad y talento, como valor principal, la honestidad, no necesita ni vender su alma ni perjudicar a nadie, para ver su crecimiento como empresario hacedor de primera línea; afortunadamente, aquí contamos con estas bondades; Fedecamaras, pionera también de hacedores, además da un paso al frente cuando se trata de aportar soluciones, motivar a la prosperidad, al éxito, a que hay una muy fuerte obligación con el país y es el sector privado, el más obligado a ser el ejemplo de contribuir, en forma de alianzas armónicas y pacíficas, de toda prosperidad, a toda esta junta directiva, no dudemos que va a lograr más de los que aspiraban y sus sueños convertidos en realidad; una mención a los que más conozco y no dudo de sus talentos y buenas intenciones, a mi ahijado Ricardo Cusanno y Carlos Fernández, dos jóvenes de formación y costumbres impecables, que están dando lo mejor de sí, con sus aportes a salirle el paso a todos lo que nos atormenta y frena nuestra creatividad y voluntad de hacer consiente de que los países marchan bien, siempre que ponen el acento en los que nos une.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

