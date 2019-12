Calderón Berti: Los grandes errores de la oposición han sido responsabilidad de Leopoldo López

Este domingo, el exembajador en Colombia Humberto Calderón Berti aseguró en una entrevista para Panam Post que los grandes errores que ha cometido la oposición venezolana es culpa de Leopoldo López.

“Yo lo que creo es que los grandes errores de la oposición han sido todos responsabilidad del accionar de Leopoldo López, que ha llevado inexplicablemente a todos los partidos de la oposición nariceados. Que el cuarto partido de la Asamblea Nacional naricee a los tres primeros, no lo entiendo”, indicó.

También señaló que el distanciamiento con Juan Guaidó comenzó tras el caso Cúcuta y que él sabía que estaban molestos con él.

“Yo no iba a renunciar porque eso es reconocer que había cometido un error. Yo no les iba a dar el gusto a ellos de irme. Eso no lo iba a hacer nunca. Yo sabía que la relación iba a ser incómoda, sabía que las cosas no estaban bien, pero yo quería ponerlos a ellos en evidencia”, manifestó.