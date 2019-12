Entradas de conciertos suspendidos de Nacho serán devueltas por el valor que pagaron #4Dic

View this post on Instagram

+ de 14 mil entradas compradas en Valencia, + de 7 mil en Caracas con dos SOLD OUTS seguros, + de 5 mil en Margarita y así los etcéteras y hay detractores burlándose y alegrándose por la cancelación de mi gira sintiendo que el más afectado soy yo. Haré una aclaración para especuladores, afamados personajes de objetividad nublada por la envidia y el odio y creadores de teorías conspirativas: Yo no manejo el dinero de entradas porque yo soy el cantante y cobro por cantar, no soy quien vende los tickets ni quien recibe esos recursos, las empresas pertinentes se encargarán de hacer la devolución de esa inversión; tengo entendido que ya lo han comunicado oficialmente y por supuesto, como debería ser obvio, no soy yo quien determina el modo de hacerlo, mucho menos fui yo quien canceló las presentaciones. Mientras tanto, y a diferencia de los “influenciadores” que hoy quieren hacer leña del árbol caído, estoy invirtiendo mi dinero y mi talento en hacer lo más que pueda por otros dentro de mi país a pesar de todo lo que me ha tocado vivir; sigo de porfiado por amor a esta patria y a su gente, los invito a hacer lo mismo y a sacar en vivo la valentía que tienen detrás de un teléfono. Les digo algo, imposible será CANCELAR mi venezolanidad, mi agradecimiento a Dios, mi renovada energía, mi libertad de caminar por Venezuela sin miedo y estas inmensas ganas de compartir mis bendiciones con los demás porque gracias a Dios, ni dinero, ni fama, ni éxito me hace falta. Ya Dios no hallaba cómo enseñarme que fuego no se apaga con fuego y que no se detienen inundaciones con más agua y todavía sigo cayendo en cuenta de sus lecciones pero muy a pesar de ser un hijo terco, lo sigo reconociendo como padre y guía, es por eso que tarde o temprano aprenderé del todo. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios te bendiga, Venezuela. Algún día, algún día.