VIDEO Aterriza de emergencia avión de Avior en Perú #6Dic

Un avión de la aerolínea Avior tuvo que aterrizar de emergencia este viernes 6 de diciembre en el aeropuerto de Taparoto en Perú tras sufrir una despresurización de la cabina. . Según reportes publicados en redes sociales, el vuelo 9V 1521 cubría la ruta Lima – Caracas y tuvo que realizar labores de aterrizaje a 45 minutos de haber iniciado. . Se pudo conocer además que una pérdida abrupta de altitud cuya causa hasta ahora es desconocida, accionó la salida de las máscaras de oxígeno las cuales fallaron también. . El incidente habría causado que varios pasajeros del vuelo perdieran el conocimiento. En total fueron 133 pasajeros más la tripulación quienes presenciaron el hecho.