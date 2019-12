Contracción del 70 por ciento afecta actividad económica #17Dic

Cuando falta menos de dos semanas para que finalice el presente año, ya el saldo más pesado que tiene la actividad económica es la contracción, la cual se situó en el 70 por ciento, declaró para Elimpulso.com, Pablo José Chirinos.

El presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara expuso que ese porcentaje ha sido dado por los economistas que han venido examinando cada una de las ramas económicas.

La situación que se observa en Lara es similar al resto del país, donde este año se han visto cerrar empresas y otras están trabajando al más bajo nivel.

Se da el caso de que hay algunas empresas que han llegado al 4 por ciento de sus operaciones y, por supuesto, al cierre.

La más afectada ha sido la industria de la construcción, que registró una caída del 96 por ciento.

Al mismo tiempo, la rama de alimentos estuvo operando entre el 50 y el 60 por ciento.

El problema más importante que hemos tenido, pero cuya solución no puede ser encontrada, es la del combustible, expuso Chirinos. Por falta de gasolina no llegan oportunamente las mercancías, ni pueden ser despachadas de una zona a otra del país. Y por la misma circunstancia, esa falla ha ocasionado problemas en el transporte público, que impide que muchos trabajadores lleguen a tiempo a sus puestos de trabajo o no puedan asistir.

Esta es precisamente la mayor dificultad que tiene el comercio en el estado Lara, ya que los trabajadores no pueden cumplir con sus labores. Debemos agregar los perjuicios que nos ocasionan las interrupciones en el servicio eléctrico.



El dólar se usa en el marcaje



Chirinos dijo que el dólar ha servido sobre todo para el marcaje de los precios, ya que la población no tiene esa moneda, aunque sí está circulando en muchas operaciones comerciales.

En Caracas y Valencia se puede observar que la mayoría de los establecimientos utilizan el marcaje en dólar, pero las operaciones se hacen en moneda nacional.

La economía no está dolarizada, como se pretende hacer ver, ya que los salarios siguen siendo pagados en bolívares y la gente sigue utilizando la moneda nacional.

Se usa el marcaje porque la mayoría de los productos en venta son importados y es la forma más fácil de comercializarlos, aunque los clientes pagan en bolívares.

Chirinos dijo que se esperaba para el último mes del año que hubiera un repunte económico, sobre todo en el comercio, pero los problemas de electricidad y transporte impiden la normalización de las actividades. Además, lo peor que hemos sufrido es la hiperinflación que afecta a todos.