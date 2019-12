COLUMNA El rincón de los miércoles #18Dic

Cada día que pasa los ciudadanos de esta Venezuela nuestra siguen acumulando frustraciones a causa de las privaciones derivadas de una profunda crisis económica que parece no tener final. Millones de hombres y mujeres están atrapados en una tela de araña tejida alrededor del sistema político imperante, incapaz este de producir soluciones conducentes a mejorarle la calidad de vida a todo ser viviente de este lado de nuestra américa latina. Los elementales servicios públicos están casi desaparecidos a causa de la escasez y aumentos de precios, insoportables ambos para la clase social más vulnerable. Los apagones se repiten casi a diario con las consecuencias que todos conocen y padecen. En tanto las descomunales colas alrededor de las estaciones de servicio son reveladores de la quiebra de la industria petrolera, fuente principal de la economía del país nos cuentan al respecto que la escasez de combustible tiene su origen en la incapacidad de la industria, víctima de la voracidad de quienes se han encargado de administrarla. Aseguran las fuentes de información el envío venezolano de millares e barriles de oro neo hacia Cuba para solventarle a los comunistas la crisis energética de la isla mientras mantiene un silencio sepulcral ante los reclamos de los venezolanos, legítimos propietarios del petróleo. El régimen no habla de esos temas en público, prefiere callar ante de admitir su responsabilidad en la terrible recesión económica. Mientras esto sucede, el liderazgo nacional pierde un valioso tiempo en un intercambio de chismes propios de las revistas de entretenimiento farandulero, olvidando por completo el drama de un país al borde de un insondable y mortal precipicio.

II

HOY el mundo del fútbol disfrutará de nuevo en una jornada de mucho morbo, especialmente para los aficionados del Real Madrid y del Barcelona. Buena excusa para revisar un poco la historia de estos encuentros entre los mejores equipos de la Liga Española. La estadística le da una pequeña ventaja a la casa blanca en el recuento, pero ha sido el barsa su enemigo más temible en los últimos años. Por cierto, recordamos que fue el Madrid el que ganó la primera liga ante los catalanes cuando el equipo dejó de llamarse REAL durante el gobierno de los republicanos. El dominio de los blancos fue tanto que llegaron a la final después de 18 triunfos consecutivos después de mantener una gran pugna con el Athletic. El Barcelona arribó tercero en esa oportunidad. Un año más tarde, el Madrid renovó el título, mientras el barsa arribaría en el cuarto puesto. Estamos hablando entre 1932 y 1933. La mayor victoria en liga sobre el Barcelona fue en 1935 con marcador de 8-1, aunque el más escandaloso resultó el partido en el cual Madrid llenó de goles a su rival, terminando el juego con 11 tantos, contra apenas uno de los bulgranas. Esa tarde el gran anotador fue Santiago Barinaga con cuatro goles tantos de la mejor factura, según cuentan las crónicas de la época del 13 de junio de 1943. El Real Madrid marcó 7 goles en 16 minutos. Entra las cosas que se dijeron apuntaban a una denuncia de amenaza de un policía a los jugadores, pero luego lo desmintieron. El presidente del barsa se vió obligado a renunciar. Estas, y otras anécdotas más, enriquecen la historia de estos duelos como el que nos espera mañana. Está claro que los tiempos son otros y el Madrid, pese a su buen desempeño en la liga actual no exhibe el poderío deseado para enfrentar a su archienemigo y debe actuar fuera del mítico Bernabéu. Como bien saben, nuestra apuesta es, y será siempre, en favor de un Real Madrid, al que le sobra valor para aspirar la victoria en este clásico tan esperado por quienes amamos entrañablemente este apasionado deporte. Ah, por cierto, releyendo todas estas historias del pasado, me entero que don Santiago Bernabéu intentó fichar a Pelé para el Madrid en los años 50 cuando el brasileño formaba parte del elenco brasileño del Santos, pero no hubo ninguna respuesta por parte de quien más tarde se convirtió en el mejor futbolista de la historia.

III

El Caracas ya tiene de nuevo el título del fútbol venezolano merced a una épica campaña donde todo jugó a su favor, pero debe recocerse la actuación de los Estudiantes de Mérida que también merecieron esa posibilidad y lucharon sin complejos en defensa de los miles de aficionados de la divisa que le acompañaron en el viaje a la capital de la república. En la próxima liga habrá que contar con los yaracuyanos, orgullosos hoy de su ascenso a la primera división. En cuanto al Deportivo Lara les deseamos una mejor suerte en la próxima campaña, y también aspiramos tener una mayor información sobre su desempeño.

Luis Rodríguez Moreno