OPINIÓN ¿Quién dará las explicaciones? #23Dic

Y fue su silencio quien me

dio todas la respuestas

Víctor de la Hoz

El silencio también

es una respuesta

Paulo Coelho

La luna eta llena de miradas que se

perdieron buscando una respuesta

Anónimo

A uno pueden darle las explicaciones que quieran y de nada sirve mientras no se las de uno primero así mismo. Las explicaciones, si bien deben ser camino hacia la solución coyuntural del problema de turno, así mismo deben ser la ruta dable, la idea argumentada hacia el fruto del fondeadero a resolver. Las explicaciones no siempre apuntan a lo tangible, más bien dirigen con pistas no tan claras a descubrir los intríngulis de sus misterios que normalmente no admiten dejarlo a uno satisfecho, tanto menos a quien uno se las tenga que dar.

Tal vez, en el mundo de las interrogantes,veamos más dudas que explicaciones, menos pasos abiertos qué calles ciegas, menos amigos a un lado, que mirándote como extraño desde la calzada al frente. En un país con hambre, la explicación es mucho más importante que la interrogante. Mucho más, en un territorio donde el gobernante te manipula, maltrata y menoscaba en detrimento y no a favor de la gente a la cual le debe calidad de vida, en pocas palabras, significa que debe responsabilidad, es decir, que nos debe hacerse responsable del gran entuerto en el que nos sumergió.

Pero cuál calidad de vida puede tener quién no le explicas porqué le pasa lo que le pasa,sin que nadie le da respuestas a sus interrogantes y a quién el hambre es el pan diario de preguntas sin respuestas ¿Dónde está el político que ha pasado hambre, dónde está el político que no roba, dónde está quién responda por lo que queremos saber. Porqué no hay responsables. Somos culpables de tener hambre o son ellos los que mal dirigen, mal administran, odian, los responsables de habernos perdido. Dónde está la buena leche de los niños, dónde está la proteína que los hará ricos en lo cognitivo, dónde está el futuro del joven sin trabajo ni familia,sin una mañana que le abrigue un territorio de paz, un solar para que sus hijos crezcan sanos, amados y queriendo el suelo que los vio crecer?…Y si bien mañana, por alguna razón, la mala láctea la dejamos atrás ¿Habrá una cuna para el porvenir? Definitivo, el mejor amor es el que se grita en el silencio de una paz que aún está por venir pero nada que aparece ¿Quién se hará cargo de asumir las responsabilidades?

Hay algo que nos falta pero que no sabemos explicar. Es un reto vital extraviado. Se trata del sentido común. No existe una economía social sana dirigidas por adultos corruptos que son como niños malcriados y malamañosos. Ninguno deja cuidando la gansa de los huevos de oro al chacal con hambre avícola. Nadie nos ofrece decencia aceptable engañando a los que quiere dirigir y a los que solicita lealtad pero sin serles fiel. El malo, a juro, poniendo cara de bueno. El bueno, a juro, poniendo cara de malo ¿A qué niño le gusta de la Col de Bruselas. A qué venezolano le agrada el guiso San Petro canonizado por la hueste robo-ilusión-aria, como un sagrario en el que desangran el pulso de la nación entre gritos de hambre innegable y miseria real?.

Los padres violadores, los hijos asesinos, las madres incestuosas, presidentes endemoniados por el poder. Sociedades de lo superfluo y de lo mediocre. Del chuleo y de la comodidad del dinero guisado. ¿A qué apunta todo. A quiénes. A matarse unos contra otros. A acabarse a sí mismos. A que la nada nos visite y se instale el vacío republicano, la ceguera política y la estupidez crematística?. A todos, las preguntas nos caen desde el cielo de la estulticia, y suben desde el suelo de la incredulidad. Es una hiedra que se enreda entre la tibia del juicio, y el peroné del coraje. Entre el fémur de la suspicacia y la cadera del tormento. Escribir es una terapia de grupo que de poco sirve en países donde leer es un pecado sacrílego, y escribir es acaso un deporte de aquellos que sólo saben o les gusta perder tiempo. Tener lástima, acaso deja pasar el frustre bajo la mesa y tocarte el entrepierna del nonsense o de la dimensión desconocida, que es el numen filosófico delen-chaves…

Creí relevante que en una navidad que se distingue por la desintegración de las Barbas de Noel y los renos del carruaje del North Pole, amén del arbolito y el pesebre, merecería un regaño contundente a los que nos apagaron las luces de la navidad para darle sombras canonizadas a San Petro-lomeo… Y al tirano banderas que tanto nos llena de mensajitos cursi vía msm, que se deje de pistoladas y respete a la gente que quiere hallacas, su pernil, su pan de jamón y también, el jamón de amarse en familia, que es la respuesta a la interrogante de la fiestas decembrinas, tal como el sereno nos los enseñó en estas tierras de gracia por nuestra pequeña Venecia.

Viva la pequeña nación a la que llamamos con inmodestia criolla, Venezuela. Hoy, apenas una oscura Venecia malandra o Venezo-landria. Paz a esos restos de la que ayer fuera una gran república feliz e indocumentada, y que, o no sabíamos, o lo dábamos por sentado, era un paraíso terrenal. Pena propia,debe darnos. Moraleja...Jamás demos nada por sentado.Nuestro deber es ser firmes ante la adversidad y no vivirse arrodillados frente a los mequetrefes que pretendan quitarnos nuestros sueños del Niño Jesús y su caminito sabanero con la estrella de Belén. El niño DIOS viene por nuestros serafines. Lo mejor está por venir y apenas comienza la buena gente pues el mejor amor es el que se grita en el silencio de los sueños divinos… los dioses del hechizo y las bendiciones de la perla mágica estén con todos FELIZ NAVIDAD y MEJOR AÑO NUEVO

Marcantonio Faillace Carreño