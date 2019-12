OPINIÓN Fin de año #31Dic

Si, hoy se termina un año. Y de verdad quisiéramos ser optimistas con relación al año que entra. De verdad quisiéramos creer que los líderes políticos del gobierno y los de la oposición desean con sinceridad “Próspero año” para sus seguidores y para los venezolanos. Quisiéramos creer también, que los cristianos, haciendo honor a ese eslogan para los demás van a asumir el rol que un día escogieron para presentar el amor de Cristo a su prójimo. Pero la realidad es que a medida que pasa el tiempo se enaltece más el corazón del hombre, del político que anhela es dinero y poder. Y el cristiano, también lo ha olvidado

Esa expresión que sale de la boca de las personas “Próspero año nuevo” creemos, se ha tornado en un deseo frío. Un decir obligado. En un cliché. No hay un deseo profundo de que sea así por cuanto lo que pulula en la mente es el bienestar personal y en muchos casos los malos deseos. Lo dice el mismo que nos creó y que nos conoce muy bien “El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sólo el mal.” Gen.6:5.

Para desear verdaderamente que otros tengan prosperidad, felicidad y verdadera paz. Y que ese deseo vaya acompañado de acciones concretas, visibles de nuestra parte. Que vaya acompañado de obras. Tenemos que dejar que Cristo entre en nosotros, pues no habrá cambios de verdadero amor y buenos deseos para los demás si no lo hacemos.. Incluso, la capacidad para justificar con argumentos hasta bíblicos, ocuparán el corazón del ser humano para no amar como Dios nos llama.

Y esto sucede, por cuanto no cultivamos el amor de Cristo para que de frutos de amor por otros. En que pensamos? Que leemos?, Que vemos?. Que conversamos? De quien hablamos? Qué hablamos’? “Cultivad bien un árbol, y su fruto será bueno; cultivadlo mal, y su fruto será dañado, porque por el fruto se conoce el árbol.”Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Mat.12:33,34 De qué puede hablar la boca del hombre si llena su corazón de odio, venganza, retaliación y justicia propia. De que va a hablar su boca en este “próspero año nuevo” si su mente y sus pensamientos. Sus deseos de justicia personal y rabia abunda en su corazón?

Nuestro pensar debería fundamentarse en la palabra de Dios. Nuestra oración debería ser “De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días” Sal. 90:4. “Pasar tiempo con Dios es inversión. Pruébalo. “El día que tengas mas dificultades. Cuando tu sientas que los desafíos son mayores que tus fuerzas, olvida todo y, de mañana quédate solas con Jesús. Ábrele el corazón. Dile que tienes miedo, que necesitas fuerzas, que tal vez no sabes cual es la mejor salida. Y tú lo verás. No es posible explicarlo con palabras. Verás cómo se simplifican las cosas naturalmente. La luz entra en la mente confusa. El temor desaparece. El cielo queda azul y tu estás listo para vivir el mas extraordinario día de tu vida.”. Alejandro Bullón.

Así, nacerá en ti, una luz que permitirá desear de todo corazón un ¡PROSPERO AÑO NUEVO! a otros.

¡Hasta el próximo Martes por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

