Tips básicos para recibir el año nuevo con una mesa bien servida #31Dic

Por la diseñadora Ana Karina Corredor de Estilo Sibaritas

Explicar cómo servir una mesa correctamente es de esas cosas que nos parecían tan básicas que no había mucho que decir, pero entonces, ¿cómo es que vemos mesas con cuchillos mal puestos con tanta frecuencia?. Pues llegué a la conclusión de que ¡nada es tan básico como pensamos!

Desde pequeñas,ayudar a servir la mesa era casi un premio para mi hermana y para mi. Poder abrir la vitrina de nuestra abuela donde guardaba las vajillas de su boda era lo máximo.

Llegar al comedor principal de casa de la abuela sibaritas un 31 de diciembre y ver todo ese espectáculo entre vajilla, copas, hermosa cubertería y deliciosos platos era como trasladarnos al gran festín de la película de Disney La Bella y la Bestia.

La cuestión es que entendemos que no todos tienen el mismo interés que nosotras en materia de mesas servidas, es lo mismo que un matemático piense que cierta ecuación es básica para nosotras, pero si eres de los que les gusta complacer a sus invitados con una linda mesa, estás en la onda de subir fotos a las redes sociales de tus celebraciones o de los platos que disfrutas, para este 31 de diciembre te daré 5 datos básicos para que comiences el año con tu mesa espectacular y bien servida.

1- El protocolo indica colocar los cubiertos a ambos lados del plato. Tenedores a la izquierda, cuchillos y cucharas a la derecha, implementos de postre en parte superior. Un dato para que nunca lo olviden: Si eres como la mayoría de las personas que pica la comida con el tenedor en la mano izquierda y el cuchillo con la mano derecha, esto jamás se te olvidará, de esa misma manera deberás colocar los cubiertos al servir la mesa.

Otras variables se están haciendo comunes. Amarrarlos en el centro del plato, colocarlos en una bolsita personalizada, en una botica tejida en navidad, sí se ven hermosos pero recuerda que al unirlos o separarlos, lo que nunca cambiará es: a la izquierda el tenedor, a la derecha el cuchillo. Y la sierra del cuchillo siempre hacia adentro.

De aquí en adelante, si vas a agregar cubiertos (esto dependerá del menú), toma en cuenta que los comensales comienzan a tomarlos de afuera hacia adentro. Es súper sencillo, pero a veces lo sencillo se pasa por alto.

2- La cantidad de platos también dependerá del menú. Para esta mesa servida básica sólo colocamos plato principal y plato para ensalada, separados por una blonda que aporta color.

3-La servilleta debe ir a la izquierda. También se admite sobre el plato. En ocasiones especiales como este 31 de diciembre usa servilletas de tela.

4- Las copas se sitúan frente al plato y se pueden colocar en una hilera recta, en diagonal respecto al plato, o haciendo una pequeña curva.

El orden de las copas suele ser: copa de agua, copa de vino tinto, copa de vino blanco y copa de champaña. Lo ideal es ubicar tus copas según el orden del servicio, de afuera hacia adentro.

En esta oportunidad, para una celebración sencilla de año nuevo y para no recargar la mesa de copas sólo coloqué de agua y champaña (por supuesto para el brindis de nuevo año), que por cierto según el protocolo toda copa de champaña debe tener una base larga para no calentar la burbujeante bebida, pero tendencias son tendencias y me fascina esta nueva de vasos para champaña en forma de flauta, me parece súper chic y moderno.

5- en cuanto al centro de mesa sugiero uno lindo y sencillo que no obstaculice la comunicación entre los comensales. Recordando mantener la paleta de colores y aportando brillo. El dorado y plateado son ideales para las celebraciones de año nuevo, a mi particularmente me fascina combinar blanco, dorado y plateado, es clásico, elegante y siempre en tendencia.

Recuerda que la sencillez y buen gusto, son la clave para un hermoso montaje.