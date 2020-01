Solo el diez por ciento del transporte automotor trabajó en diciembre

El secretario del Sindicato de Transporte Automotor del estado Lara, Yovanny Peroza, informó recientemente que solo el diez por ciento de las unidades colectivas prestaron servicio durante el mes de diciembre en el estado Lara, siendo una de las principales causas el problema del desabastecimiento de gasolina.



Ya este sector venía trabajando a media máquina, pero la carencia de combustible agravó la situación por cuanto para muchos choferes es imposible trabajar, ya que tienen que equipar dos y hasta tres veces al día.



No se puede prestar el servicio porque echar gasolina en una estación de servicio requiere de cuatro a seis horas y es imposible invertir ese tiempo. Si acaso los choferes logran llenar el tanque una sola vez y eso no es suficiente.



Los altos precios de insumos como cauchos, baterías y lubricantes han golpeado fuertemente al sector de transporte y mantener una unidad colectiva es bastante cuesta arriba, lo cual ha obligado a muchos dueños de unidades automotoras a “colgar los guantes”.



En el caso particular de la gasolina, señaló Peroza que han hecho un llamado a la Gobernación del estado Lara para que se les de preferencia en las estaciones de servicio, pero no han obtenido una respuesta satisfactoria.



Mientras tanto, la situación persiste y si el problema de la gasolina continúa, no es de extrañar que el servicio de transporte en la capital larense siga mermando en los primeros días del año que recién comienza.



Cabe destacar que una de las opciones de los barquisimetanos es el servicio de transporte público prestado por la empresa Trasbarca, pero el mismo también fue escaso durante las festividades decembrinas y las quejas de muchos usuarios apuntaron a que había que esperar largas horas en las paradas para esperar que pasara una unidad.