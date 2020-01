Denuncian que China podría estar detrás de nuevo “guiso” dentro del Metro de Caracas #2Ene

El Metro de Caracas cumple este jueves 37 años de ser inaugurado bajo la presidencia de Luis Herrera Campins y tras casi cuatro décadas sirviendo a la ciudad, su estado es deplorable, como denuncia la cuenta Twitter @metrocomunidad.

Indicó que en la actualidad, el respeto y admiración que se sentía por tener un subterráneo de calidad, ya es difícil manifestarlo por el “desastre y caos de lo que se planificó y pensó para ser “La gran solución para Caracas“.

Denunció la cuenta que existe la intención de realizar un nuevo “guiso” para recuperar una vez más la Línea 1, como el que hubo en 2008 con la compra de los trenes CAF de España. A su juicio, lo que estaría tramando el Ejecutivo es dejar perder esta nueva flota y comprarle a los chinos nuevos equipos.

Apoyó su denuncia con señalamientos de supuestos funcionarios chinos haciendo visitas al patio de trenes de la Línea 1 en Propatria, así como el reporte de que algunos directivos de Sitrameca han ido a China.

También recordó que las autoridades venezolanas en los últimos 20 años dejaron perder la flota de trenes francesa Alstom, que ahora funciona de forma precaria en la Línea 3, y dijo que hasta EEUU reconoce que la compañía gala una de las mejores empresas en materia de ferrocarriles.

En este trigésimo séptimo aniversario no perdemos la esperanza de recuperar la que fue una de las más importantes y eficientes empresas de transporte público del continente, el Metro de Caracas. Desafortunadamente, parece que existe la intención de "cocinar" el mismo… pic.twitter.com/bismugV7ao — MetroComunidad (@metrocomunidad) January 2, 2020

En la actualidad, el sistema Metro de Caracas ha sufrido los embates de una mala administración y falta de mantenimiento en las instalaciones, lo que se traduce en un deficiente servicio para los caraqueños, quienes han tenido muchas veces que apelar por el poco transporte superficial que transita por la urbe o por la fuerza de sus piernas para llegar a sus destino.

Ricardo Sansone, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Familia Metro, alertó recientemente que la paralización total del sistema Metro de Caracas podría “estar en puertas” si los organismos del Estado no hacen la política a un lado y no aplican un proceso de reingeniería a la compañía de transporte ferroviario.

Lea más en https://talcualdigital.com/