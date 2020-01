OPINIÓN ¿Magos? #7Ene

El 6 de Enero se celebró el Día de los Reyes Magos. Se refiere a la visita que hicieron estos personajes de culturas lejanas al recién nacido niño en quienes reconocieron era el Mesías Salvador de la humanidad. El Rey de los judíos. Un acontecimiento muy trajinado por las iglesias populares cargado de mucha ignorancia. Y por lo tanto, lleno de tergiversaciones que en nada edifican la vida espiritual del cristiano. Es bueno que sepan que la Biblia no revela que hayan sido tres. Tampoco que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Estas son especulaciones de historiadores de oficio que sacan sus propias conclusiones basados en los obsequios que llevaron: oro, inciencio y mirra. El Evangelio de San Mateo solo dice “Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén…”Mat.1:1.

También es bueno sepan, que estos hombres que se allegaron a Belén a rendir culto al Salvador, no eran simples magos de un circo barato o de calle. “Si bien la palabra “mago” viene de esa raíz, los mágoi (plural) no eran magos como hoy se entiende la palabra. Eran de alta alcurnia, educados, ricos e influyentes. Eran los filósofos consejeros del reino, instruidos en toda la sabiduría del antiguo Cercano Oriente. Los “, magos” que vinieron a buscar al niño Jesús no eran idólatras. … “Eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la Providencia en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Y al estudiar las Escrituras hebreas, encontraron allí una exposición más clara de la verdad” Libro. ·El Deseado de Toda la Gente. Elena de White.

Si, mis apreciados lectores, si agudizan un poco su intelecto se darán cuenta que las grandes capacidades intelectuales de estos hombres nunca les impidió volcar su interés en conocer más del Salvador del mundo. Nada impidió estudiar su existencia y por lo tanto allegarse a Él con interés sincero. Todo lo contrario. “Estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas.”.Ob.Cit.

Obviamente pueden notar que el estudio y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio no es solo para las viejitas, los ignorantes, iletrados o aquellos que han sufrido decepciones o tragedias personales. No. Hoy todos Uds. tienen una oportunidad de oro. A través de los talentos, inteligencia y capacidades que Dios les ha dado, pueden inclinar su conciencia al conocimiento de la Ciencia de la Salvación. Y como estos personajes, asegurar un puesto de privilegio cuando nuestro Señor Jesucristo venga por Segunda vez a esta tierra a fundar un mundo en donde toda sabiduría humana quedará olvidada en un triste pasado. Vendrá a buscar un pueblo obediente, culto y sabio de verdadera valía. Es el momento mis amigos cuando comienza un nuevo año, buscar un nuevo conocimiento. Mas más claro, verdadero y útil. Y el lugar donde se encuentra es en las SAGRADAS ESCRITURAS.

