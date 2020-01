VÍDEO Daniel Antequera: Diputados seguiremos luchando por la democracia

View this post on Instagram

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Daniel Antequera, envió un mensaje a los venezolanos, luego de los hechos que se han presentado en los últimos días en el Parlamento y el regreso de los factores democráticos al Palacio Federal Legislativo. . "Aquí estamos instalando nuevamente en la Casa del pueblo, la mayoría de los diputados. Muy orgullosos de las distintas organizaciones políticas, porque entendemos que el momento histórico nos necesita unidos y que luchar por la libertad y la democracia es el paso para mejorar la calidad de vida de los venezolanos", expresó el parlamentario. . Asimismo, se refirió a las acciones que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro, para impedir que los diputados ingresen a la sede de la Asamblea Nacional: "Aquí estamos y vamos a seguir, estamos todos juntos haciendo historia y esto es una tarea de todos los venezolanos", precisó. . Texto: Yorvi García Vídeo: @DanielAntequera . Lea más noticias en www.elimpulso.com