VÍDEO Juan Guaidó convocó movilización a la Asamblea Nacional el próximo 14 de enero

El presidente legitimo de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este martes a próximas acciones de calle por parte de la ciudadanía, en rechazo a los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro contra el Parlamento y sus diputados. . Tras su investidura como presidente reelecto de la instancia legislativa la mañana de este martes, Guaidó convocó a acciones de calle los días jueves viernes y sábado de esta semana y una movilización nacional a la sede del Parlamento el próximo martes 14 de enero, cuando se realizará una sesión ordinaria. . “El martes vamos todos juntos a la Asamblea Nacional… Vamos a cambiar Venezuela, vamos a abrir puertas Venezuela, las puertas de la libertad, la democracia y los sueños cumplidos en nuestro país”, expresó Guaidó. . Texto: Yorvi García Vídeo: @ntn24ve . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Movilización #AsambleaNacional #14DeEnero #Caracas #Parlamento #SesiónOrdinaria #Noticias #Información #News #ElImpulso #7Ene