Son Titulares miércoles 15 de enero de 2020 #15Ene

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este martes a la procesión de la Divina Pastora acompañado del pueblo.

Nicolás Maduro: Pretenden politizar procesión de la Divina Pastora

Monseñor Basabe pidió por una Venezuela que fue traicionada por los mercaderes del política

Monseñor Polito Rodríguez: Ante un Gobierno ilegítimo, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo

Juan Guaidó pide a la Divina Pastora que guíe a Venezuela hacia la libertad

José Brito se hace la víctima después de traicionar a la AN y a Venezuela

Chacao. Protesta por parte de la Subcomisión de Mujeres e Igualdad de Género de la AN y con apoyo de distintas ONG en la calle Elice, en rechazo de los feminicidios registrados en enero.

A las salidas de las estaciones del Metro (Universidad, Plaza Venezuela, La Hoayada, entre otras) tenian ayer contingentes antimotines de la GNB y PNB.

Recordar es vivir, El tuit del diputado del Psuv-Clap Franklyn Duarte a favor de las sanciones de EEUU

Guaidó llama a sesión para el miércoles 15

Maduro presentó nuevamente la memoria y cuenta ante la ANC

Sala Constitucional pide a Parra acta para revisar quórum del 5-E

Recapturaron a cuatro de los seis fugados de la División Contra Robos del Cicpc en Caracas

Cabello: Elecciones parlamentarias serán en cualquier momento de este año

Estiman pérdida de $7.500 millones al año en crudo

La crisis económica en Venezuela seguirá produndizandose, advierte especialista

La USB celebra 50 años de actividades el lunes 20 de enero

El presidente del Banco de Venezuela, Jose Morales, detalló que la plataforma BioPago no arranco como estaba previsto… se espera para los proximos dias su reactivacion.

Anuncios de Nicolás Maduro:

Vender 4,5 millones de barriles en petro Iniciar la venta regular de 50 mil barriles de petróleo en petro Cobrar la gasolina a aviones de rutas internacionales en petro CVG venderá 1 millón de toneladas de hierro briquetado en petro.

Las fuerzas del régimen de Maduro allanaron la sede de la Fundación Prepara Familia quienes apoyan a las madres y pacientes del J.M. de Los Ríos

Carlos Luis: Una absoluta MONSTRUOSIDAD que allanen la sede de la fundación @preparafamilia y le incauten insumos y medicamentos que son donados a familias con niños hospitalizados. Llevo años viendo crueldades de este régimen, pero siento que esta es una de las peores.

Maduro: ‘Cuando me dicen dictador, no me ofenden, ofenden a un pueblo que no aceptaría una dictadura. Imbéciles, son unos imbéciles’

Mons. Basabe a la Divina Pastora: Vienes a una ciudad maquillada que sufre muchísimas dificultades

Diputado del Psuv-Clap Luis Parra acudiría al TSJ de Maduro para pedir la tarjeta de Primero Justicia

En nueve años Venezuela disminuyó en 99,6% el presupuesto para importar penicilina y sus derivados. En el 2010 el país invirtió 25 millones de dólares en la importación de estas medicinas, pero hasta junio de 2019 solo destinó 94.872 dólares

Ministerio Público acusó a dos pastores evangélicos por abusar de cinco niños en Bolívar

Ministro Reverol asegura que, Incidencia delictiva arroja una disminución del 38,3%

Canasta Alimentaria costó $ 271 y ningún producto presentó escasez

En 2020 repuntan los alquileres

Ministerio Público de Bolivia ordenó congelar cuenta bancaria de Pdvsa en su país.

Gandoleros del llenadero de Pdvsa en Oriente se declaran en rebeldía.

Conductores de Trujillo pernoctan en las colas para gasolina.

Diputado ecuatoriano Juan Flores advirtió que Foro de Sao Paulo prepara arremetida contra Venezuela.

217 militares se encuentran arbitrariamente detenidos.

Parques dormitorio, la opción desesperada para venezolanos sin casa en Colombia.

Sánchez estrena gobierno subiendo pensiones y prometiendo diálogo en Cataluña

Presidente colombiano viaja a Guatemala a la investidura de Giammattei

Timochenko revela que sabía de plan de guerrilleros para matarlo en Colombia.

Cuba anuncia una reducción del suministro de gas licuado de petróleo (GLP) al no poder importarlo, debido a las sanciones aplicadas por EEUU.

Cinco turistas serán deportados y otro irá a juicio por defecar en un templo de Machu Picchu.

Renunció la jefa de misión de la OEA contra la corrupción en Honduras.

Un nuevo video reveló que Irán disparó dos misiles contra el avión ucraniano. Irán arresta a sospechosos de “imperdonable” desastre aéreo; persisten las protestas.

HRW acusó a China del ataque más intenso contra los Derechos Humanos jamás realizado.

Parlamento de Haití deja de estar operativo y presidente gobernará por decreto

Demócratas se reúnen ante el inminente impeachment contra Trump

Prohíben en el Reino Unido utilizar tarjetas de crédito para apostar

Víctor Cámara se lanzará como político en Miami

El cantautor venezolano Yordano anunció este martes que, tras más de cinco años de batallas, derrotó un complicado cáncer en la médula ósea.

