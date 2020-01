Madre de Rufo Chacón: Exijo justicia, los agresores están siendo privilegiados #18Ene

Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, joven venezolano que perdió sus ojos luego de ser disparado por funcionarios policiales del estado Táchira, aseveró que no se quedará callada, ya que los agresores de su hijo siguen en libertad.

Actualmente, Rufo Chacón cuenta con una prótesis en su rostro, con la cual disminuyó los daños que sufrió. Pese a ello, la madre de Chacón señaló que no es suficiente, ya que la vida de su hijo “la dañaron para siempre”.

“Yo no soy persona que se queda callada, yo no me vendo, porque la vida de mi hijo vale demasiado y la dañaron para siempre. Todavía tiene sus 52 perdigones en su rostro todas las mañanas me toca retirarle sus prótesis, y ustedes no saben la tortura que es escuchar a mi hijo diciéndome que quiere ver”, comentó.

Adriana Parada expresó que existen irregularidades en el proceso de las audiencias, lo que impide que se haga justicia contra los funcionarios policiales que cometieron esta agresión.

“Yo no me voy a quedar callada y voy a seguir en pie, como debe ser. Le hago un llamado a la ministra Iris Valera, a que abra las puertas del Centro Penitenciario de Occidente, que es el lugar donde los acusados deben estar, y no en el centro de reclusión de Politáchira (institución donde ellos laboraron). Exijo que haya justicia en el caso de mi hijo, porque estos policías están siendo privilegiados en todo momento”, detalló.