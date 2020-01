Son Titulares lunes 20 de enero de 2020 #20Ene

Para más Titulares ver www.elimpulso.com

Guaidó llegó a Colombia para participar en Cumbre Antiterrorista, fue recibido con honores a su llegada a la Casa de Nariño en Bogotá

Guaidó, ha desafiado la prohibición de viajar del régimen de Nicolás Maduro, se encuentra en Colombia para una reunión con Mike Pompeo.

Lunes Bancario

Faes allana residencia y arresta a la hermana de “El Pollo” Carvajal en el estado Monagas

Jesús Casique afirmó que aproximadamente el 30% de la población económicamente activa en Venezuela recibe remesas del exterior.

Bolton: Lo que puede negociar EEUU con Maduro es su almuerzo del avión que lo llevará al exilio

Un millón de familias reciben remesas

Delcy Rodríguez a Trump: No se deje engañar por la pandilla de criminales de la oposición

Maduro ratificó que abrirá un casino con apuestas en petros

Falla eléctrica dejó sin luz a estados del occidente del país

Escasez de combustible “convulsiona” a ciudad Guayana, la ausencia de estudiantes, trabajadores y transportes son algunas de las consecuencias

Hoy, la empresa pública rusa Rosneft es el distribuidor mundial del mayor recurso natural de Venezuela y 2020 ya llega al 75%, de acuerdo con una estimación de la diplomacia norteamericana.

Desde 2006, Rusia ha financiado al régimen de Venezuela con préstamos y líneas de crédito por un valor estimado total de 15.000 millones de euros. Estos se han devuelto parcialmente, bien en dinero líquido o bien en crudo y otros recursos naturales como oro. En noviembre de 2017 el Kremlin aceptó reestructurar una deuda restante de 3.000 millones con pagos semestrales a lo largo de una década. No hay constancia de si el régimen abona esos reembolsos dentro de plazo.

Telesur cambiará de nombre y será operado desde Miami

Guanipa: La oposición no participará en unas elecciones que no sean libres

El chavismo dio 35 millones a la trama del embajador de Zapatero en Venezuela.

Armando Info (Reportaje): Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap.

Basándose en testimonios de exfuncionarios de inteligencia y desertores, así como de militares y civiles que han indicado cómo participa el régimen de la isla cubana en la inducción de la represión, organizaciones internacionales reconocen la injerencia cubana en venezuela y afirman que ha recrudecido en los dos últimos años los métodos de tortura

Comerciantes no han recibido reintegro de las ventas en petros de enero

Nuestras reservas internacionales, por corrupción e incompetencia, han mermado de US$ 42 millardos en 2011 a US$ 6,6 millardos en 2019

La nueva economía estatal incorpora, como fuente de ingreso, el contrabando de oro no monetario, cuyo monto anual se estima en mas de US$ 3 millardos; el contrabando abierto de gasolina que supera US$ 2.5 millardos; el trafico de estupefacientes de origen colombiano de varias toneladas al año; el retorno de capitales fichados por el Departamento del Tesoro estadounidense y la sobre facturación de las importaciones.

A la balanza externa se agregan las remesas que envían millones de venezolanos, no contabilizada por el BCV, estimadas entre US$ 3 y 4 millardos anuales.

Hay que organizar un paro cívico contra el régimen, dice presidente de CTV-Lara –

La banca criolla se “encoge” en tamaño y servicios.

Guanipa: Lo que vive el Zulia es una tragedia generada por Nicolás Maduro y por sus cómplices.

Vivas: Carnetización del Psuv demuestra que el pueblo votará para «recuperar» la AN

Pasaporte Venezolano: Cuesta 31 salarios integrales

Desde Bogotá, Guaidó planea viajar a Europa y luego posiblemente a Estados Unidos, dijeron dos personas cercanas al líder de la oposición. Si bien se desconoce el itinerario de Guaidó en Europa, viajará allí ya que el presidente Donald J. Trump asistirá del 21 al 22 de enero al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Eso podría preparar el escenario para una primera reunión entre Guaidó y Trump.

Dólar $: 74.139,47Bs/$ / Promedio Paralelo: 81.801,88Bs/$

Bancos: 72.228,34Bs/$

Reservas: 6.612 MM$ / Cesta Venezolana: 56,34$

El canciller de Venezuela visita al aliado Irán en un momento de tensión con EEUU

Al menos 75 presos se fugan de una prisión en Paraguay

Cancillería de Colombia: Régimen de Maduro ampara presencia y actividad del ELN.

UE evalúa situación de crisis en varios países sin perder la atención en Venezuela

Evo Morales elige a Luis Arce como candidato a presidente de Bolivia

Demócratas piden al senado relevar a Trump del poder

Australia eleva a 29 los fallecidos en incendios

Cinco años de guerra civil en Libia

Vuelve la tensión a Hong Kong en una manifestación por el sufragio universal.

China se prepara para eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso.

El Principado de Asturias se convirtió en un destino predilecto de los migrantes venezolanos

Harry y Meghan pierden sus títulos nobiliarios y ya no recibirán fondos públicos

WhatsApp presentó problemas en su servicio este domingo

Jennifer Aniston: sin rivales en las redes sociales

Una startup llamada Clearview AI ha hecho posibleque, que, tomándole una foto a alguien, pueda buscarla en Internet, y haga un reconocimiento facial, desde tu celular.

Norkys Batista y su novio se comprometen en Los Roques posando como ‘Adán y Eva’

Gol de Messi permite al Barcelona derrotar al Granada y mantener el liderato

Caribes 2–6 Cardenales | Serie 0-1

José Altuve negó haber hecho trampa: Sabemos que algunas personas inventaron eso

¡Cardenales va por su sexto campeonato!

La estrella del Preolímpico Sub 2, Soteldo jugará con La Vinotinto

Venezolano Roniel Campos se coronó campeón de la Vuelta al Táchira 2020.

Barcelona derrotó al Granada.

