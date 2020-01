Mike Pompeo sobre Maduro: “Le queda poco tiempo” #23Ene

A través del Jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, Estados Unidos reiteró el apoyo para lograr la realización de elecciones libres en Venezuela.

Mike Pompeo confía en que los venezolanos “no volverán a apoyar a Maduro y a sus matones como líderes”.

El Jefe del Departamento de Estado nortemericano, aseguró que Estados Unidos estudia meticulizamente como la dictadura de Nicolás Maduro recibe sus recursos.

“¿Cómo sigue el régimen (…) recibiendo dinero? Sabemos que este comportamiento es como si se tratara de un cartel. Es como en el pasado, cuando parece que lidera algo que se parece más a un cartel de drogas que a un gobierno”, cita Infobae.

En una entrevista realizada por El Nuevo Herald y el Miami Herald, Pompeo también afirmó: “Todo lo que pedimos es un proyecto de ley para unas elecciones libres y justas, confiados de que cuando el pueblo venezolano obtenga esto, podremos comenzar a reconstruir esta gran democracia y su economía”.

“Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que lo logren”, agregó.

Pompeo aseveró que no ve intenciones de que Nicolás Maduro esté dispuesto a ir elecciones libres para resolver la crisis que agovia a los venezolanos. Pompeo aseguró a Maduro “le queda poco tiempo“.

“No hemos visto ninguna señal, a pesar de muchas conversaciones, como las de Noruega, de que Maduro esté dispuesto a permitir elecciones libres y transparentes en Venezuela”, declaró el secretario Pompeo, de visita en Miami. “Ese es el estándar que demandamos y vamos a seguir trabajando para lograrlo”.

Durante la conversación, Pompeo comparó el futuro de Venezuela con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a fines de los años ochentas. “No lo sabemos. Así como no sabíamos cuándo iba a caer la URSS, no sabemos cuándo caerá el régimen de Maduro, pero sabemos que ese día está llegando”.

También afirmó que “habrá que ver” la posibilidad de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pueda reunirse con el presidente Donald Trump, durante una futura visita a los Estados Unidos. “Creo que Juan Guaidó quiere pasar tiempo con los venezolanos. Fueron ellos quienes lo eligieron como líder legítimo de ese país. Y son ellos para quienes él se ha arriesgado tanto”. añadió Pompeo.

“Estamos haciendo todo lo posible para negar al régimen venezolano los recursos y las capacidades para continuar imponiendo la tiranía al pueblo venezolano y tratando de apoyar el movimiento democrático venezolano junto con todos nuestros aliados en la región”, incluidos la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima, así como los países europeos, dijo Pompeo sobre la estrategia estadounidense. “Todo lo que pedimos es un proyecto de ley para unas elecciones libres y justas, confiados de que cuando el pueblo venezolano obtenga esto, podremos comenzar a reconstruir esta gran democracia y su economía”.