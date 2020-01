Régimen gastó 17 millones de dólares sobornando diputados y solo 5 millones para vacunas #27Ene

Karin Salanova, diputada ante la Asamblea Nacional, denunció este lunes que el régimen Nicolás Maduro gastó 17 millones de dólares comprando diputados y solo invirtió 5 millones de dólares para contrarrestar la malaria y la tuberculosis en el país.

“En la operación Alacrán se invirtió un millón de dólares por diputado, hasta ahorita llevan 17 diputado, por ende 17 millones de dólares, y para el plan maestro para comprar vacunas , el Estado invirtió 5 millones de dólares, no es prioridad para el régimen contrarrestar la malaria y la tuberculosis“, dijo la parlamentaria.

Salanova puntualizó que el incremento de estas enfermedades en América Latina, se debe al aumento de casos en 800% en el país.

“A lo que llaman ellos el plan maestro para comprar vacunas que es lo que contrarresta la malaria y tuberculosis , otorgaron apenas cinco millones de dólares, no hay tratamiento y no hay seguimiento que pueda contrarrestar , por eso que la malaria ha aumentado en el país y la tuberculosis porque no hay un sistema que lo controle o que lo regule“, dijo Salanova.