Son Titulares martes 4 de febrero de 2020 #4Feb

En Venezuela es difícil ganarle la pelea al cáncer

Más de 24.300 personas murieron por cáncer en Venezuela en el 2019, alerta la SCV

Simonovis tras gira de Guaidó: Es hora de pasar de la defensiva a la ofensiva

Comunidades del sur de Barquisimeto protestan en Puente Macuto por 2 meses de escasez de agua

FMV emplazara al régimen a informar al país como prevenir el Coronavirus

Denuncian que el FAES detuvo a Jesús Alberto Berro, abogado que ha realizado denuncias ante la Corte Penal Internacional

Industria farmacéutica sigue trabajando entre 25 y 30% de su capacidad operativa

Nuevo impuesto para compras en divisas busca oxigenar arcas gubernamentales

Frank Andrade: Es el momento de efectuar una huelga general a nivel nacional

Costo de la vida en dólares se incrementó 226% al cierre del 2019

Alberto Arteaga, En Venezuela no hay ley, no hay derecho y la justicia no se administra, sino que se negocia

Se registró incendio en edificio de la Misión Vivienda en la avenida Andrés Bello

Trabajadores de CVG Bauxilum reciben fusiles para “defender a Venezuela de cualquier invasión extranjera”

Ruy Medina sobre coronavirus: “No estamos en condiciones de enfrentar ninguna epidemia”

Cifar reitera que la falta de poder adquisitivo complica acceso a medicinas

Tachirenses pasarán hasta 15 horas sin luz, según cronograma de Corpoelec

Apagones en varias ciudades del interior, tienen duración de 4 a 8 horas diarias

Se registró un fuerte bajón de luz la noche del lunes en Caracas.

Habitantes de Las Minas de Baruta arrancaron la semana sin agua y con nuevo aumento de pasaje

Ministerio de Salud pide guardar reposo a las personas que presenten síntomas de gripe

Monseñor Basabe sobre el 4 Feb 1992: “Debe ser recordado como el día en que se conoció al hombre que encabezaría el proceso destructivo de Venezuela”

EEUU ratificó que Guaidó es el único representante legítimo de Venezuela ante sus cortes

CIDH confirma viaje al país y aspira a visitar la DGCIM

Cabello aseguró que la CIDH no ingresará a Venezuela este martes

Ortega aseguró que la CIDH no entrará al país porque ya no pertenecemos a la OEA

Humberto Prado: Negar entrada a la CIDH es una violación a los derechos

Guaidó: La presión del mundo debe ser conjunta con la de los venezolanos

ANC inició proceso para la reforma del Poder Judicial

Guaidó reactivará acciones de calle a su regreso a Venezuela

PSUV convoca a gran movilización para celebrar los 28 años del 4F

Preso político Alonso Mora espera que su caso sea revisado por la CIDH, La familia del paramédico asegura que lo encerraron en 2018 y ha sido torturado por ser amigo del expiloto del CICPC Óscar Pérez. Los cuerpos de seguridad mataron a su mascota, un golden retiever, cuando intentó evitar que se lo llevaran

Pemones denunciaron que no les aprobaron permisos para poder desplazarse hasta la zona en conflicto, tampoco les permitieron reunirse con los voceros de Bachelet en Puerto Ordaz

En 2017, fecha del último estudio nacional que se conoce, en Venezuela había 2,4 millones de personas que sufren esta enfermedad y en Monagas la cifra estaba en 45.000 pacientes, 55% de los pacientes internados en el hospital de Maturín padecen diabetes

Dólar oficial cae 1,46% a Bs.72.941,83 y el paralelo sigue en alza

Dólar $: 72.941,83Bs/$ / Promedio Paralelo: 74.372,39Bs/$ [+2.093,56]

Bancos: 74.026,61Bs/$ / Reservas: 6.816 MM$

Cesta Venezolana: 51,19$

En Hong Kong, los médicos entran en huelga para exigir el cierre de la frontera ante coronavirus

Alemania eleva a doce el número de infectados por el coronavirus

Japón impuso cuarentena a crucero con 3.500 personas a bordo.

El coronavirus ya mató más que el SRAS de 2003 en China continental

Suben a más de 425 muertos y 17.205 contagiados por coronavirus en China

Tres científicas italianas aíslan secuencia del coronavirus.

Se derrumbaron las bolsas de China, arrastradas por la emergencia del coronavirus

La economía de Hong Kong entra en recesión por primera vez en diez años

Autor del ataque terrorista en Londres tenía 20 años y alentaba a su novia que decapitara a sus padres

Cierran espacio aéreo en aeropuerto de Madrid por presencia de drones

Mike Bloomberg: Cuando caiga Maduro, apoyaremos los esfuerzos de Guaidó para reconstruir Venezuela

Brasil declaró emergencia de salud pública por coronavirus

Avión de Air Canada, con emergencia declarada, aterriza sin incidencias en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Trinidad y Tobago cancela acuerdo de gas con PDVSA por sanciones de EEUU

EEUU desvela el trasfondo del ‘Caso Ábalos’: hay pagos chavistas a políticos del PSOE y Podemos

Marco Rubio rechazó acoso de las fuerzas del régimen en contra de diputados de la AN.

Comienza campaña electoral en Bolivia para comicios del 3 de mayo

El portugués José Peseiro es el nuevo técnico de La Vinotinto

Serie del Caribe: Cardenales dejó en el terreno a Cangrejos y se mantiene invicto.

Panamá 1–6 México

Dominicana 4–0 Colombia

Puerto Rico 2–3 Venezuela

Juegos para hoy:

Panamá – Dominicana | 10:00am

México – Venezuela | 02:30pm

Colombia – Puerto Rico | 08:00pm

Al día martes 4 de febrero de 2020

