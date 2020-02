Por colapso de cloacas, la imagen de la Divina Pastora no visitó El Malecón #10Feb

Vecinos de la comunidad El Malecón, ubicado en el centro de Barquisimeto, revelaron que la imagen de la Divina Pastora no visitó este año el sector debido a la hediondez y podredumbre que desprende el desborde de aguas negras en la zona.

El pasado 21 de enero el equipo periodístico de Elimpulso.com se dirigió hasta la comunidad de El Malecón y sus habitantes denunciaron que al menos 26 familias se encuentran afectadas por el colapso de cloacas que persiste en el lugar desde hace seis meses.

20 días después, el olor putrefacto sigue intacto. Los vecinos aseguran que muchos niños de la comunidad presentan enfermedades en la piel, diarrea y vómitos.

“Ya no sabemos a quien dirigirnos. Ustedes ya han venido varias veces y han denunciado este colapso de cloacas, pero hidrolara no presta atención. Nos dicen que no tienen cuadrilla, otros señalan que no tienen carros operativos para venir arreglar el desborde de agua. Hemos dicho reiteradamente que si no resuelven esta problemática vamos a cerrar la calle. Ya no soportamos este olor. Nos estan matando lentamente“, comentó una de las afectadas.

Lea más: Podredumbre en El Malecón indujo toque de queda a sus habitantes https://www.elimpulso.com/2020/01/21/podredumbre-en-el-malecon-indujo-toque-de-queda-a-sus-habitantes-21ene/