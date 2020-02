Humberto Figuera: Sanciones a Conviasa y a TAP Air Portugal reducirán la conectividad aérea

Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la aerolínea Conviasa y las que le ha aplicado el gobierno venezolano a la aerolíea TAP Air Portugal, afectarán la conectividad de Venezuela, asegura el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera.

Precisó que desde la organización gremial que preside, siempre se ha mantenido la idea de mantener al transporte aéreo al margen de la diatriba política, por las implicaciones que tiene esta materia en todas las actividades del país.

Señaló que las sanciones impuestas a Conviasa afecta sus planes de expansión, ya que la aerolínea venía ampliando sus rutas en los

últimos meses, por lo que ahora colocan la empresa en una situación difícil, porque quien vaya a negociar con Conviasa está expuesto a que le impongan sanciones, siendo este un riesgo que no quieren correr ninguna empresa norteamericana o ninguna empresa internacional global.

Señaló que asimismo, limitan a Conviasa para recibir repuestos, partes y piezas para el mantenimiento de sus aviones, no solamente los Boing, sino también los Embraer, porque Boing adquirió una ´parte importante de las acciones de la brasileña Embraer, señalando que lamenta mucho que esto esté sucediendo.

Admite figuera que la caída de la conectividad en Venezuela, es dramática, solo queda operando 9 aerolíneas internacionales, de las cuales son 5 europeas y cuatro latinoamericanas, afirmando que lo que se impone en estos momentos es cuidar las aerolíneas, en lugar de suspenderlas, hacerles la vida imposible o sancionarlas; por el contrario, lo que se impone es implementar una política que las robustezca y permita hacer crecer a las líneas aéreas nacionales, para que haya más lineas aéreas robustas y de

esta manera el impacto de la salida de las aerolíneas internacionales, sería menor y se podrían continuar cubriendo las rutas con las lineas nacionales.

Señaló que en estos momentos se cuenta solo con Estelar que vuela dos veces a la semana a Argentina y un vuelo Lisboa; en tanto que Laser esta cubriendo la ruta hacia Guayaquil, Bogota, Santo Domingo, Panamá y tiene en proyecto Aruba y Curazao.

En cuanto al caso de las sanciones por parte del gobierno venezolano a TAP Air Portugal, señaló que todos los pasajeros que se encuentran fuera del país con boletos de esta aerolínea, serán cubiertos con otras empresas aéreas; los que no han viajado se les devolverá el costo de los boletos en un plazo no mayor a siete días, para que puedan buscar otras alternativas, ratificando que TAP no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la

aplicación de estas sanciones.

Reveló que la gente de TAP ha enviado a una persona que representa a la empresa y es la única facultada para emitir opiniones en torno a la situación que viene confrontando la empresa aérea de Portugal.

El Presidente de ALAV admitió que la mayoría de las aerolíneas

internacionales, ha recibido con escepticismo la decisión del

gobierno venezolano, de obligarlas a pagar los servicios en petros,

tomando en consideración que esta criptomoneda también ha sido

sancionada por los Estados Unidos, señaló Figuera en IVC.