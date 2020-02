Juan Guaidó: La Venezuela que vamos a construir depende del esfuerzo de todos

Un reconocimiento a la labor que diariamente realizan los periodistas, hizo este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaido, destacando el esfuerzo realizado el pasado 11 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, durante su retorno a Venezuela.

El presidente del Parlamento nacional hizo este miércoles un reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación, que fueron victima de agresiones en el terminal aéreo de Maiquetía, por parte de colectivos y grupos violentos afectos al oficialismo, destacando que a pesar de las dificultades pudieron cumplir con su trabajo de informar al pueblo venezolano.

Recordó que durante su gira, cuando vio la sala de prensa de Davos o de Bruselas y el respeto en la entrada, decía: ‘guao’ a qué se enfrentan nuestros periodistas o nuestros estudiantes.

Asimismo indicó que vio en Puertas del Sol en Madrid a cientos de venezolanos añorando su tierra, pero nadie les cerró el metro para llegar o les quitaron las sillas minutos antes del acto, señaló que nuestro reto es ser competitivos, los mejores periodistas, los mejores fotógrafos, pero no en ambientes adversos.

“Hoy depende de todos la Venezuela que vamos a construir,

estamos dispuestos a asumir riesgos y si eso es así, tenemos

entonces las herramientas para avanzar”, dijo Guaidó.

Guaido recordó las agresiones que sufrieron los periodistas ese

11 de febrero en Maiquetía, como el caso de Maiker Yriarte, corresponsal de TVVenezuela.

“No es primera vez que agreden a Maiker o a Manuel, pero me sorprendió que ese día la primera línea de seguridad no era nuestra gente, sino periodistas buscando la noticia. La verdad eso me llamó poderosamente la atención, más allá de las agresiones que ustedes mismos registraron”, señaló.

Hizo un reconocimiento a la determinación de los venezolanos y de los periodistas para buscar la verdad, para el futuro y para conseguir una sociedad que sea digna para todos.

“Cuenten siempre con el respaldo, con el acceso a la información. Tenemos un reto en conjunto, por delante. Están aquí, no por mí, sino por la sociedad y por el juramento cuando recibieron esa medalla como periodistas”, garantizó.