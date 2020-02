Petroleros se declararon en emergencia y protesta ante violación de derechos laborales

Como insostenible fue calificada la situación laboral en la que se encuentran los empleados de la industria petrolera. La eliminación de sus beneficios contractuales los hace sentirse víctimas de maltrato por parte del patrono, amenazados por el deterioro de su calidad de vida, expuestos a burlas y en inminente estado de abandono.

Así lo manifestó Delia Rodríguez, ingeniero perteneciente a la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) en Anzoátegui.

Desde la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (Fedepetrol) en Guaraguao (Puerto La Cruz), la vocera expresó que la eliminación del Sistema Contributivo para la Protección de la Salud (Sicoprosa) se convirtió en un factor genocida que ya ha provocado la muerte de más de 55 empleados, sólo en Anzoátegui.

El cierre de los comedores en las sedes petroleras fue otro de los puntos de denunciados por los petroleros. Sostuvo que desde el mes de julio del año pasado se han visto obligados a pasar hambre en sus sitios de trabajo porque los han privado de este beneficio y se ven “esclavizados a depender de un salario de hambre”.

“Ya estamos cansados de tantas violaciones a nuestros derechos, lo que vivimos es incontenible. ¿Cómo podemos llamarles a los que nos han quitado nuestro servicio de salud, nos están quitando la vida? ¿Qué nombre le ponemos a que poco a poco nos han desmoralizado? Las mujeres somos acosadas sexualmente, inclusive”, aseveró.

Se mantendrán en la calle

Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), sostuvo que en solidaridad con los compañeros de otros estados continuarán las movilizaciones en Anzoátegui. La próxima semana las iniciarán en la zona sur.

“Nos declaramos en emergencia y esperamos que no nos traten como guarimberos porque vamos a reclamar lo que nos pertenece, nuestro servicio y nuestros derechos”, sentenció.

Reprochó que no les entreguen equipos de seguridad, que no cuenten con seguro de salud, que no les realicen exámenes médicos, aun cuando están expuestos a todo tipo de metales pesados. Aseguró que el presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, no han tomado cartas en el asunto, pese a que ya les han presentado las denuncias.

Refirió que aun cuando han recibido ofertas de trabajo en el exterior se han mantenido allí, entregando sus fuerzas en la industria, porque aún confían en que esta saldrá a flote y se evitará su privatización.

