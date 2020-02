Joel Garcia: Allanamiento a residencia de Juan José Márquez busca quebrar la voluntad de Juan Guaido

Cuando los cuerpos de seguridad no permite la presencia de los abogados defensores de la personas, en un allanamiento, es porque tienen la “intención de sembrar algo”, afirmó el abogado Joél García, al referirse al caso de allanamiento por parte de la Digesim, de la residencia de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó.

El abogado se presentó en la residencia en las primeras horas de este jueves, luego de recibir una llamada de la esposa del Márquez, quien se encontraba acompañada solamente de sus hijos, para informarle que a las puertas de la vivienda se encontraban los funcionarios del cuerpo de seguridad, quienes no le permitieron el ingreso, tal y como lo establece la normativa legal vigente, aun cuando se identifico como abogado defensor de la familia.

“Cuando los funcionarios no permiten lo que ordena el Código Orgánico Procesal Penal, que la persona debe estar acompañada de su abogado de confianza, es simple y llanamente porque vinieron a sembrar. Sabemos que lo que se está haciendo con Juan José Márquez, es simple y llanamente para atacar a Juan Guaidó, obligar a hacer una negociación, obligarlo a quebrar su voluntad.

Todo lo que esta sucediendo allí, a sabiendas de que la señora Romina está en compañía de sus menores hijos, uno de ellos es de nacionalidad norteamericana, de manera que lo que están sembrando, es culpa y responsabilidad de este gobierno nacional”.

Explicó que resulta absurdo que si Márquez fue detenido hace más de una semana, es ahora cuando van a venir a allanar, como si, en caso de que una persona tuviera algo oculto en su residencia, va a permanecer una semana más con esas evidencias en su casa, indicando que esto es absurdo y solamente lo hacen para presionar.

“Asimismo, a Roberto Marrero lo tienen aislado, también a Juan

Requesen, lo que están es presionando de todas las maneras

buscando quebrar la voluntad de Juan Guaidó”, dijo García.

Precisó que a su llegada solamente se le enfrentó un funcionario con una camisa roja y la firma de Chávez en el pecho, dijo que no podía entrar, que no iba a entrar y la empujó la puerta en su cara; señaló asimismo que las Fuerzas Armadas son apolíticas y se deben única y exclusivamente a la seguridad del Estado, de la Nación, indicando que en este caso se trata de “fanáticos del gobierno”, son unos “miembros más del PSUV”.

Señala que están a la expectativa de una posible participación de

la Embajada Norteamericana en torno a este caso, tomando en

consideración que uno de los menores hijos de Juan Márquez, es

de nacionalidad norteamericana, ratificando que “es irregular que

no se permita el acceso, no sabemos en que condiciones se esta

realizando ese allanamiento, no olviden que ese caso está

procesado por Vargas y tengo conocimiento que está una Fiscalía

de carácter nacional, que es la misma Fiscalía que actúa en todos

los casos políticos, ya que puede entenderse que se trata de una

organización que estpa constituida por los mismos jueces, los

mismos fiscales y los mismos policías”, aseguró.