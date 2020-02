Toro Hardy: Comisión reestructuradora de la Industria Petrolera no tiene experticia en la materia

“Se juntaron los talentos en una sola Comisión”, irónica frase utilizada por el economista, experto petrolero y ex director de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Toro Hardy, en su cuenta en Twitter, al comentar la designación del nuevo equipo que tendrá bajo su responsabilidad, la reestructuración de la Industria Petrolera.

“Si cada uno aporta sus conocimientos sobre el tema, PDVSA pasará a la historia, y juntos podrán cantarle un réquiem”, señala en clara alusión a que ninguno de los nominados para integrar la comisión, no tienen experticia en materia petrolera, por lo que les resultará casi imposible acometer esta labor que requiere un profundo conocimiento de la actividad y del negocio petrolero.

La comisión estará presidida por el vicepresidente ejecutivo del área económica, Tareck El Aissami, vicepresidente ejecutivo, Asdrúbal Chávez, además la integran Vladimir Padrino López (MinDefensa), Remigio Ceballos (Ceofan),Néstor Reverol, ministro de Justicia y Paz; Manuel Quevedo, titular del Petróleo y presidente de Pdvsa; Hipólito Abreu, ministro para el Transporte; Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología junto al Consejo Ciencia y Tecnología y el titular de la cartera del Trabajo, Eduardo Piñate.

El diputado José Guerra dijo ayer desde el exilio “que ninguno de las nueve personas que integran la junta plenipotenciaria para resolver la crisis de la industria, tiene competencia en materia petrolera, ni saben del negocio petrolero, cuidado si en su vida han visto un barril de petróleo y menos extraer un barril de petróleo”.

Mientras que el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señaló que la reactivación de la industria petrolera requiere, de ingentes recursos, equivalentes a US$ 10.000 millones al año, que no los tiene PDVSA, tampoco el Gobierno y la República no puede acudir a los mercados financieros internacionales, tanto por las sanciones como por estar en default con parte de su deuda externa.