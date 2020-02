Fermín: Quienes siguen ofreciendo “salidas instantáneas” engañan a los venezolanos

El dirigente aseguró que hay que “enseriar el ejercicio de la política”. Que no se puede seguir engañando a la gente para tratar de mantener falsos liderazgos

El presidente del partido Soluciones para Venezuela (SV), Claudio Fermín, señaló este domingo que quienes hoy siguen ofreciendo salidas instantáneas “al nefasto” régimen de Nicolás Maduro, siguen engañando a los venezolanos.

“Son los que, a través de caminos aventureros de golpe de Estado, invasión militar extranjera, sanciones que asfixian al pueblo y -calle sin retorno- ya tienen más de dos años prometiendo que sacarán a Maduro rápido y Maduro sigue en el poder”, señaló, según nota de prensa.

Fermín explicó que un sector político del país que pretende monopolizar la oposición para oxigenar la polarización, insiste en venderle a los venezolanos que podemos salir “del peor gobierno que ha tenido Venezuela, el de Nicolás Maduro”, de manera rápida utilizando métodos no democráticos, violentos que ni siquiera dependen de nosotros y que lejos de representar una solución solo traerían más tragedia, muertes y hambruna, como ha pasado en todos los países que han sido objeto de invasión.

El dirigente aseguró que hay que “enseriar el ejercicio de la política”. Que no se puede seguir engañando a la gente para tratar de mantener falsos liderazgos. “Al país hay que hablarle con la verdad por dura que esta sea. No es cierto que saldremos de Maduro mañana. Hay que reagruparnos, organizarnos mejor, coincidir en lo que nos acerque, orientar al pueblo, acompañarlo y luchar cada día por mejorar sus condiciones de vida. Tenemos que atender y darle solución a sus problemas, mientras paralelamente trabajamos haciendo buena política para cambiar al gobierno”.

Considera que “sí es posible salir de este inepto gobierno a través del voto, siendo que los que nos oponemos a este, representamos más del 75% del país. Ante tan descomunal fuerza electoral, por más vicios, ventajismos e irregularidades que realicen les será imposible ganar un proceso electoral, siempre y cuando salgamos masivamente a votar como ocurrió en 2015”, expresó Fermín.

Aseguró que una de las prioridades del país es la designación de un nuevo CNE, que ofrezca confianza a los electores y estimule a la participación electoral. “En 2019, luego de la reincorporación del PSUV a la Asamblea Nacional, producto de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Nacional (MDN), se contaba con los dos tercios que exige la Constitución para la designación de los nuevos integrantes del CNE, sin embargo, eso no fue prioridad en la agenda de (Juan) Guaidó y el G4, de manera que dicho nombramiento no se realizó. En las últimas ocho semanas de 2019, ni siquiera colocaron en la agenda de debates de la AN el tema del nuevo CNE, así como tampoco declararon la urgencia legislativa”.

Polarización

Por otro lado, destacó que los venezolanos “estamos prisioneros de un modelo polarizado y que tenemos que andar finitos con lo que digan los extremos, como si en ambos lados todo es perfecto”, dijo.

“Si es chavista y decide denunciar algo o disentir es declarado traidor a la patria, se trata de imponer una solidaridad automática. Y en el otro lado, si se le ocurre a alguien decir que la abstención es un error gravísimo que le quita al pueblo su expresión de manifestarse a través de su herramienta democrática como es el voto, o que lo del 30 de abril fue un golpe de Estado fallido, y no estar de acuerdo con la intervención en Venezuela, es declarado colaboracionista o que está forrado en dólares, expresó.

Finalmente, Claudio Fermín, explicó que ha estado recorriendo el país reuniéndose con amas de casa, trabajadores, desempleados, obreros, buhoneros, comerciantes, empresarios, campesinos y en pueblos, caseríos, barriadas y urbanizaciones a nivel nacional. Su misión, según la nota de prensa, es hablarle a los venezolanos con la verdad, promover el voto como “única salida pacífica de este gobierno” y organizando a las comunidades y grupo de electores, de cara a las elecciones parlamentarias de este año 2020.