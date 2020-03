Pronósticos sobre cáncer en Venezuela figuran en portal ICCP

El informe Pronósticos de la Mortalidad e Incidencia del Cáncer en Venezuela 2019, fue aceptado y publicado por tercer año consecutivo, en el portal International Cancer Control Partnership (ICCP) que cuenta con el apoyo de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), luego de superado el proceso de arbitraje por parte del comité evaluador.

“Este nuevo logro de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) en alianza con el Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar (CEsMA USB) nos consolida, una vez más, como una organización de referencia internacional en materia estadística de cáncer para Venezuela, además de destacar la labor de nuestra institución dedicada a la prevención, tratamiento especializado y capacitación para tratar esta enfermedad que sigue ocupando los primeros lugares de mortalidad en el mundo entero”, afirmó César Miranda, gerente de Educación de la SAV y rector del informe.

Destaca que el portal ICCP tiene el objetivo de otorgar liderazgo, experiencia y dirección a todos los actores involucrados en procesos nacionales de ideación o implementación de planes nacionales de prevención y control de cáncer.

Además, este portal cuenta con el apoyo unas treinta organizaciones científicas reconocidas internacionalmente, entre ellas, la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la International Agency for Research on Cancer (IARC) y la North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR).

Gracias a la inserción del estudio en este portal científico de alta jerarquía, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela logra dar mayor visibilidad a los pronósticos que se vienen realizando anualmente.

En esta ocasión, los interesados podrán acceder a:

.- Proyecciones de cáncer en Venezuela, sin distinción de localización, por géneros en tasa cruda y mapas asociados. Proyecciones del cáncer para cada entidad federal, sin distinción de localización ni género, en tasa cruda y mapas asociados.

.- Proyecciones del cáncer más predominante para las principales localizaciones, en mujeres y hombres, por grupo etario en tasas crudas y estandarizadas.



.- Proyecciones del cáncer más predominante para las principales localizaciones, en ambos géneros, por grupo etario en tasas crudas y estandarizadas.



.- Razón de riesgo por cáncer para las primeras localizaciones en incidencia y mortalidad para masculino y femenino, en tasas estandarizadas, año 2019.



.- Estimación de tasas crudas y estandarizadas de las principales localizaciones.



.- Cálculo de los años de vida potencialmente perdidos por cáncer.