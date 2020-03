OPINIÓN Ventana abierta: Blasfemia hacia la corte celestial #4Mar

Para recordar:

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario”.

Lucas 18:1-3

La blasfemia significa: “Palabra ofensiva… que generalmente se refiere a una injuria verbal contra la majestad divina” (es.wikipedia.org).

De acuerdo al tema, Venezuela está en graves problemas de toda índole. Entre ellos, la difundida corrupción, mala gerencia, causando que numerosos países estén en contra de los gobernantes, quienes se han ganado suficientes y necesarias sanciones particulares.

El ejemplo, lo haremos con una pregunta: ¿Quién no se habrá enterado que esta nación, no dejó entrar a la importantísima Comisión Interamericana de los Derechos humanos? (elpais.com, 04/02/2020). Tal vez, para no ponerse a derecho, o porque tiene demasiado que responder ante cualquier organismo internacional.

Sin salir del tema, el texto inicial, nos invita a aprender la parábola que uso Jesús: 1) “Orar y no desmayar”. 2) Los jueces deberían temer a Dios, y respetar a los hombres”. 3) Los desvalidos deben ser persistentes para que los atiendan, como la viuda; quien estuvo a punto de perder todo, pero el juez la escuchó e hizo justicia.

Una gran parte de los funcionarios, en Venezuela y el mundo, demuestran no tener temor a Dios, y menos aún, ofrecen poco respeto a la humanidad que sufre por causa de ellos. Ante la negativa a recibir la Comisión, antes mencionada, leímos el siguiente titular:

“D. Cabello, no le tiene miedo ni a la corte celestial” (https://epmundo.com/2020/diosdado-cabello-no-le-tiene-miedo-ni-a-la-corte-celestial/).

Allí agregan, que dicho funcionario dijo: “No nos da ni frío, ni calor que venga la CIDH, la OEA para nosotros no existe…”. Asimismo manifestó que: “Aquí en Venezuela no, puede venir si quiere la corte celestial” (Ídem).

De acuerdo al portal, https://cnnespanol.cnn.com, para el 14/02/2020, redactan que el presidente Maduro “presentó una demanda formal contra Estados Unidos en La Haya, acusando a la administración Donald Trump de “crímenes contra la humanidad”.

Entonces, dada ambas notas, valdría la pena preguntar: ¿Quién o qué acusan? ¿Buscan justicia, pero no la practican y profieren blasfemia hacia la corte celestial? Por otro lado, la gente que les sigue, están muy dispuestos a aplaudir expresiones como estás y ¿Sabe la comunidad en general, que existe un tribunal en el cielo?

Donde mora Dios, hay un verdadero tribunal, que ¡Que debemos respetar! La patria celestial, será el lugar de habitación de un mundo nuevo y en este momento se está haciendo un Verdadero juicio a la humanidad (Daniel 7:10).

Aprovechando la Internet, tomamos de Lima, Juan Carlos, su estudio colocado en Facebook, titulado: “La Corte celestial”. Quien sustenta que en el cielo hay una Corte Suprema. Y cita al libro de Daniel, cuando el Señor le hizo juicio al rey “Belsasar y fue puesto en balanza y fue hallado falto” (Daniel 5:24-30).

Vale la pena mencionar, que en el libro de Daniel se menciona que “Dios pone y quita reyes” (Daniel 2:21). Desde el rey Saúl (del pueblo de Israel), surgió el libre albedrío para elegir gobernantes, pero estos, o cualquier dictadura pasa por las manos o la vista de la Verdadera Corte Celestial, sin tratar de Blasfemar en este caso.

No olvidemos que en el cielo hay un Juez (Hebreos 12:23); hay un abogado (1 Juan 2:1); existe un “acusador” (Job 1:7-9; Lucas 22:31; Apocalipsis 12:10); hay libros que llevan nuestros registros (Apocalipsis 20:12¸21:27); los testigos: Los ángeles (Hebreos 12:1).

Y desde acá, ahora consientes, estamos hablando de un Dios vivo y Verdadero. Pero: ¿Será que todos vamos a mostrar o exigir el respeto que la Deidad se merece?

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com