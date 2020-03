Carlos prosperi: No se habla de kits preventivos del coronavirus para el personal de salud #13Mar

Carlos Prosperi, diputado y médico miembro del Comité de Conflicto de Caracas, dijo este viernes que Nicolás Maduro habla de kits curativos para los pacientes con Coronavirus en Venezuela, pero no habla de kits de prevención y protección para el personal médico que atenderá a los infectados.

Régimen suspende clases en todos los niveles a partir del lunes por casos confirmados de coronavirus

En una rueda de prensa, denunció que en los hospitales de Venezuela no existen mascarillas fundamentales ni un mínimo de protección para los médicos, enfermeras, camareros, aseadores, y todo el personal que labora en los centros médicos y que estarán en contacto directo con los pacientes.

https://twitter.com/eldiario/status/1238491929291247618

Delcy Rodríguez confirmó dos casos de Coronavirus en Venezuela #13Mar

“No existen las mascarillas fundamentales que tengan un mínimo de filtración, no existen estas batas manga larga que no permiten en contacto con las mucosas o con el paciente al estornudar, toser o hablar. No se dice que tienen que tener un metro o dos de distancia de contacto con el paciente sospechoso, que tenemos que tener una protección ocular antisalpicadura y eso no lo vemos en el sector salud”, expuso el galeno.

Recalcó que todos los trabajadores de los hospitales y centros médicos del país son los más expuestos y la probabilidad de contagio aumenta cuando no usan la protección adecuada.

Consideró que debe haber carteleras y afiches de orientación en todos los centros médicos del país, donde el paciente se oriente acerca de los principales signos y síntomas del Covid-19, entre los que destacó la fiebre, estornudos, tos, dolor articular, entre otros.