En Fotos La “esperanza” de Carmen Meléndez no ha llegado al complejo habitacional Alí Primera #24Mar

Los habitantes de la Ciudad Socialista Alí Primera, ubicada en el norte de Barquisimeto, se encuentran en un colapso total a raíz de la cuarentena social decretada por Nicolás Maduro como medida de prevención sanitaria contra el Covid-19.

“¿Cómo quedarse en tu apartamento y cumplir una cuarentena sin agua?”, es la principal pregunta que se hacen unas 30 mil personas que hacen vida en el urbanismo y que no disfrutan a plenitud del vital líquido por tubería.

Algunos de sus habitantes, quienes pidieron no ser identificados por temor a que sean desalojados de sus apartamentos, revelaron al equipo periodístico de Elimpulso.com que cuando hay bombeo, una pequeña porción de esta población disfruta del servicio porque tiene que salir con tobos hasta las áreas comunes y hacer una cola para el llenado los recipientes, mientras que otros tienen bombas y aprovechan la poca agua que llega a su torre para almacenar.

Los afectados denunciaron que la mayoría que no disfruta del servicio de agua deben acudir a los camiones cisternas y pagar la pipa de agua entre 90 y 100 mil bolívares.

“Para completar estos vendedores de agua no están surtiendo porque sus camiones no tienen gasolina, y los pocos que hay están cobrando una pipa en efectivo o dólares porque no puedes hacer trasnferencia porque desde el pasado sábado una fase eléctrica no funciona y también afectó telefonía e Internet“, manifestó una de las habitantes.

Además, puntualizaron que no pueden cumplir con las medidas de prevención para no contagiares del coronavirus.

“Nada fácil, ¿Cómo cumplir la prevención? Nos da ganas de reír y al mismo tiempo impotencia cuando nos dice que debemos lavarnos las manos con agua y jabón a cada rato ¿De dónde sacamos el agua?“, expresó molesta una de las afectadas, quien aseguró que la “esperanza” que prometió Carmen Mélendez durante su campaña electoral todavía no ha llegado al complejo habitacional Ali Primera.