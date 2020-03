Son Titulares viernes 27 de marzo de 2020 #27Mar

Para más Titulares ver www.elimpulso.com

EEUU presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares

«Los acusados son parte de un cartel (…) Estos oficiales acusados anteriormente han negociado el tráfico de droga, sacando hojas de coca de Colombia y dándoles refugio en Venezuela (…) Estos terroristas de la FARC que están en Venezuela son los mayores productores de cocaína en el mundo».

«El régimen de Venezuela esta mantenido por una gran corrupción, se han atrapado a algunos pero el ministro de defensa, Padrino López, ha usado su poder para usar a Venezuela como una ruta para la embarcación de narcóticos con destino a EE.UU».

Presidencia Encargada respaldó los cargos del Departamento de Justicia contra Maduro

El fiscal que capturó a “El Chapo” Guzmán será quien se encargara del caso

DEA publica formalmente la recompensa de Maduro, Cabello, Carvajal, Cordones y varios allegados más.

Maduro pedirá a España tomar medidas contra Leopoldo López por usar su embajada para “conspirar”.

Delcy Rodríguez confirma 107 casos de Covid-19 y el primer fallecido en Aragua

Expresidentes del grupo IDEA urgen liberar a los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Citgo anunció entrega especial de ayudas para Venezuela ante crisis del coronavirus.

Olivares afirmó que el paciente fallecido por COVID-19 fue obligado a ir al un ambulatorio

Maduro sugirió que el paciente fallecido por COVID 19 “acudió muy tarde a una clínica”

Julio Borges instó a la FANB a actuar apegados a la Constitución venezolana

Gobierno denuncia nuevo intento de golpe de Estado de EEUU contra Venezuela

Alcalá Cordones dijo, que el arsenal incautado en Colombia era parte de un plan acordado entre él y Juan Guaidó con asesores norteamericanos para ser utilizado en una operación contra Nicolás Maduro.

Dicho arsenal, encontrado en un vehículo, incluía 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores.

Maduro ha mantenido una relación «de más de 20 años» con las FARC de Colombia en actividades de narcotráfico

Distrito Sur de Florida acusa a Maikel Moreno de lavado de dinero y conspiración para lavado, muestra en un seguimiento de gastos de varios años, los exquisitos gustos de Moreno.

Fueron desalojados por la Guardia Nacional y funcionarios policiales los familiares de los pacientes renales, oncológicos y personal médico en la estación de servicio “El Pinar”, que habían llegado desde tempranas horas de la madrugada para surtir combustible.

Julio Borges: Si tu familia se enferma, la culpa es de quien destruyó el sistema de salud no de quienes luchan por sacar al destructor.

Fiscalía abrió investigación contra Juan Guaidó por intento de golpe de Estado

Maduro dispuesto a hablar “del coronavirus”, con la oposición

Capriles a Maduro: El acuerdo no es conmigo, yo no soy el presidente de la AN

Dr. Zamora: Al régimen se le acabaron las fuentes de financiamiento

Jorge Arreaza, rechazó las recientes acusaciones que realizó el gobierno estadounidense en contra de varios funcionarios

Maikel Moreno: No habrá sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana

Adultos con niños aislados por despistaje de virus en la Villa Bolivariana denuncian que no han comido

Diosdado Cabello asegura ‘sentirse tranquilo’ y pide que ‘nadie se desmoralice’ ante acusación de EEUU

Ismael García: Desde 2010 hemos denunciado a la narcodictadura y deben pagar por sus crímenes

Simonovis advirtió que Maduro terminará como Noriega

Productores de Carora exigen gasolina para mover los alimentos

Porcentaje de acatamiento de la cuarentena en Lara es de 94%

Tubo que abastece a El Hatillo de agua fue reparado

Hasta las cinco de la tarde estarán abiertas las panaderías en Barquisimeto

Comerciantes en Delta Amacuro advierten que se verán forzados a suspender pagos de sus trabajadores, plantean que no se excluiría a los trabajadores de la nómina de su empleador privado porque infringirían el decreto presidencial, pero sí puede interrumpir el pago del salario.

Bolipuertos está cobrando 800 dólares a importadores por ingresar a zona primaria, denuncian aduaneros.

Sector licorero dona alcohol a hospitales en Venezuela para combatir el Covid- 19

Guaidó gestiona ingreso de Ayuda Humanitaria y exige colaboración a las Fuerzas Armadas

Borges: Maduro es el responsable de la terrible situación que vive Venezuela

Más de 3 kilómetros de cola en Guatire para surtir de combustible

Explosión en subestación en Las Delicias con C2 de Maracaibo dejaría a gran parte de la capital zuliana sin energía eléctrica.

La única respuesta que ha tenido la dictadura ante la pandemia es traer médicos cubanos, politizar la crisis y tomar decisiones arbitrarias. Venezuela lo que necesita es una enorme inversión en su sistema de salud y un plan de emergencia para los trabajadores y empresarios.

Vecinos de Caricuao enfrentan el COVID-19 sin agua en sus tuberías

Apagones de hasta siete horas continuas se registran nuevamente en Mérida.

Parte de El Hatillo sin servicio eléctrico.

San Cristóbal. Reportan apagón general en toda la entidad desde el día de ayer.

Mas del 50% de los inscritos en la Plataforma Patria no están recibiendo los bonos

Crisis por COVID-19 doblaría caída del PIB en Venezuela este 2020

Barril de petróleo cae por desplome de la demanda, que opaca esperanzas de estímulo

Dólar: 73.830,16Bs/$ / Promedio Paralelo: 84.482,59Bs/$

Reservas: 6.930MM$

Cesta Venezolana: 19,53$

Venezuela registra el primer muerto por coronavirus, anuncia el régimen de Maduro

Enrique Aristeguieta Gramcko, quien formó parte de la Junta Patriótica que derrocó a Pérez Jiménez, envió un mensaje público a las Fuerzas Armadas Venezolanas, exhortándolas a apresar a Nicolás Maduro y demás acusados por la justicia norteamericana.

Las graves acusaciones hechas hoy por funcionarios de la Fiscalía de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, Diosdasdo Cabello, Vladimir Padrino, Tareck El Aissami, Maikel Moreno y demás funcionarios chavistas, confirma lo que todos ya sabíamos: Estamos frente un régimen de narcotraficantes, terroristas y corruptos.

Estamos pagando las consecuencias de aceptar en el poder a un tirano, sin partida de nacimiento, que sigue instrucciones de La Habana, y que mantiene alianzas con las FARC, el ELN, el narcotráfico y el terrorismo islámico. Ya es hora de que esto cambie.

Hago un llamado al sector institucional que todavía queda dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales, a detener a Maduro y demás cómplices

Es hora de que las FFAA limpien su imagen, recuperen el prestigio perdido, den cabal cumplimiento a su juramento de defender la Patria, y cumplan lo ordenado por la Constitución en sus artículos 333 y 350.

Recompensa para capturar a Nicolás Maduro es la cuarta más alta en la historia de Estados Unidos. El millonario monto ofrecido por datos para arrestar al líder chavista se ubica debajo del postulado en su momento por Osama Bin Laden y por el actual jefe de Al Qaeda, y el ofrecido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero. (el Chapo)

Corona virus en el mundo: 529 849 casos, 121.508 curados, 23.940 muertos

Con más de 82 mil infectados EEUU se convirtió en el país con más enfermos por coronavirus en el mundo.

El coronavirus podría provocar la muerte de 1,8 millones de personas en el mundo

Italia registra 662 muertes y 4.492 nuevos contagios en 24 horas, elevando el número de fallecidos por coronavirus a 8.165

España superó a China en fallecidos por covid-19 y escala al segundo puesto a nivel global

EEUU se convierte en el país con más casos diagnosticados en el mundo

Solo en Nueva York, ya superan los 37.000 casos de COVID-19 y fallecen 100 en un solo día.

Hospitales de Londres reciben un “tsunami” continuo de enfermos

Japón amplía su veto migratorio por coronavirus a 21 países europeos e Irán

Los casos de contagio en México aumentan a 585 y suma ocho muertes. México suspende labores de Gobierno.

Brasil suma 20 muertes en un día y se acerca a los 3.000 casos de coronavirus

Un intelectual advirtió que cerrar la economía podría provocar más muertes que el COVID-19 en EEUU

La seguridad alimentaria mundial, en peligro por el coronavirus

El Parlatino exige la suspensión de “forma indefinida” del cobro de la deuda de Latinoamérica y el Caribe.

El coronavirus puede provocar una recesión peor que la Gran Depresión.

Europa logró retornar en un vuelo a sus residentes varados en Venezuela por el Covid-19

Universidad salvadoreña desarrolla respirador mecánico para apoyar hospitales

Tras el fin del aislamiento, la prueba del virus es obligatoria para salir de Xianning

Afganistán liberará unos 10.000 prisioneros para evitar el contagio masivo de coronavirus.

Gobierno español dice estar “en guerra” para conseguir material sanitario

Petrobras dice estar preparándose para la peor crisis del petróleo en 100 años, debido a que los precios del crudo y sus derivados cayeron a sus menores niveles y la demanda se desplomó por el COVID-19.

Las peticiones de ayudas por desempleo alcanzan un récord de 3,3 millones en una semana en EEUU.

China y Maduro manejan con censura y maniobras de distracción la crisis del coronavirus

El general Cliver Alcalá Cordones anunció que se entregará a las autoridades colombianas

El ELN liberó a tres civiles secuestrados en Colombia

Festival de Música Beatle vía streaming se realiza este fin de semana con artistas de Latinoamérica

Clubes del fútbol inglés analizarán con sus jugadores rebajas salariales de al menos 50 %

