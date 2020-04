VIDEO Padrino López: Toque de queda en Táchira fue cien por ciento efectivo #8Abr

View this post on Instagram

El Ministro de la Defensa del régimen de Maduro afirmó este miércoles que el toque de queda ejecutado en los municipios fronterizos de Simón Bolívar y Ureña del Táchira fue cien por ciento efectivo. . La declaración de Vladimir Padrino López fue dada durante una cadena nacional de radio y televisión, donde minutos antes Nicolás Maduro ofrecía el balance del día por la pandemia de COVID-19 en Venezuela. . El funcionario chavista expresó que la medida fue tomada como "carácter preventivo para contener la cadena de contagio, dada la situación catastrófica que vive Colombia". . Cabe acotar que actualmente se registra un flujo masivo de venezolanos que retornan al país, puesto que muchos han sido desalojados de sus residencias en Colombia, Ecuador y Perú por no poder pagar los arriendos. . Padrino López detalló además que al menos 312 personas lograron ingresar este miércoles y estipuló que para el cierre de la jornada serían unos 500. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV