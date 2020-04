Estudiantes en Lara respaldan extensión de cuarentena pero cuestionan cifra de contagios

“Es el protocolo que se debe cumplir debido a la pandemia”, dicen líderes estudiantiles de Lara en cuanto a la extensión de la cuarentena social por 30 días más dictada por el régimen de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Sin embargo para Héctor Bogado, representante del Centro de Estudiante de la UNEXPO, más allá de la decisión ejecutada para evitar la propagación de la COVID-19, los ciudadanos intentan cumplir a cabalidad el aislamiento “por miedo” a contraer el virus sabiendo la crisis hospitalaria que vive el país.

“La gente cumple la cuarentena, no por el hecho que la haya dictado el Ejecutivo, sino que la cumplen por el miedo de saber cómo se encuentran las condiciones en los hospitales, que no hay capacidad para atender a los enfermos, no hay insumos, y ese mismo miedo es el que hace que las personas no salgan de sus casas”, dijo Bogado en entrevista para Elimpulso.com.

Seguidamente, el líder estudiantil cuestionó las cifras emitidas por el régimen, que para la tarde de este lunes 13 de abril se ubica en 181 casos registrados, con 9 fallecidos y 93 personas recuperadas.

“Nosotros entendemos, como movimiento estudiantil, que es importante que los venezolanos nos resguardemos y más cuando no sabemos cuáles son las cifras reales, ya que para nosotros cualquier información que de el Ejecutivo es mentira”, expuso.

Asimismo, expresó que a pesar de la cuarentena social el movimiento en la entidad continúa en comunicación constante mediante llamadas o la misma internet, y añadió que se han encargado de llevar el mensaje de conciencia a la ciudadanía a través de las redes sociales.

La UNEXPO y otras universidades en Lara trabajan para establecer estudios a distancias

Bogado también explicó a El Impulso que en las últimas semanas diferentes universidades han estudiado la posibilidad de continuar las clases a través de la internet, pero recalcó que hay numerosos factores que complican la ejecución; deficiente conexión a internet o falta de recursos -por parte de los estudiantes- como computadoras y dispositivos inteligentes.

Contó que la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, a través de una plataforma en Google realizó un formulario a la comunidad estudiantil para conocer y determinar si es posible o no llevar a cabo estudios a distancias.

En cuanto a los resultados del test, Bogado detalló que solo un 40% del alumnado pudo responderlo, y especificó que de ese porcentaje, solo la mitad cuenta con un servicio de internet estable.