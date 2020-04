OPINIÓN Reflexión en positivo: Mente serena y visión clara #23Abr

Mente serena y visión clara es lo que debemos mantener en estos momentos de crisis, una creada y otra infundada; que nadie las invitó pero han llegado como un castigo que no se explica si la merecemos pero con toda fe no dudemos que pronto saldremos y volveremos a la normalidad felices y saludables, fortalecidos para seguir en la búsqueda de nuestro país, que no logramos entender en que momento se nos convirtió en un averno será que nuestro comportamiento se merece tan crueles castigos donde todo se convierte en un Viacrucis, suplicando a Dios para que nos solucione lo imposible lo posible lo solucionamos nosotros con su eterna ayuda

Conociendo la idiosincrasia de el venezolano no dudemos que mas pronto que tarde regresaremos a convivir en armonía con apretón de mano y no de puño cerrado donde todos seremos beneficiados.

Conocemos las dificultades en que nos encontramos y no debemos ser de los que continuamente ven los inconvenientes donde los demás ven la solución continuemos en estado de alerta y conscientes de que las persona negativas también son portadores de un virus y hay que mantenerse bien lejos ya que ven el pecador donde está el santo.

Debemos seguir activando el deseo de vivir en paz con amor y trabajo honesto acentuar el optimismo como forma de vida es mas saludable pensar que esto es pasajero que sera una experiencia más, servirá para cuidarnos en todos los sentidos seguir adelante,reforzar la Fe, demostrar capacidad de resistencia como un buen varón que se luce en las crisis y sus ideas y pensamientos creativos no son negociables.

No dudamos de el sufrimiento de los millones de compatriotas de buena voluntad que desean el bienestar de todos,cuando leo las declaraciones de estadistas,estudiosos fundamentando sus opiniones que difícilmente pueden contradecirse porque están en lo cierto,se prepararon y estudiaron para tener una visión clara y colocarla al servicio del país sin costo alguno, ideas que no tienen fallos y con sus consejos a tiempo que si se oyesen con humildad los problemas actuales no existirían o serian leves. A quien le va a gustar que un compatriota trabajador con su carga familiar puede vivir con un sueldo oficial de 3 dolares quizás un poco menos cuando los números dicen que la canasta básica se encuentra en veinte mil millones de Bs. Oígase bien, ¿la cifra verdad que asusta? Así como los números nos indican que este año tendremos una contracción de un veinte o mas por ciento y que la inflación seguirá aumentando,esto no es nada saludable,entonces debemos seguir apostando a una pronta solución.

Bueno dejemos de pensar en lo malo ,continuemos apostando a un mejor futuro y no pensemos en las malas personas que su perversidad los llevará a morir en si mismos,intentemos ser humildes y obedientes cumplamos con el deber de cuidar nuestra salud y la de todos con disciplina, protegiéndonos, manteniéndonos resguardados de la pandemia en una forma clara y sin traumas con la certeza que es mejor resguardado que enfermo y que con la Bendición de nuestro Señor pronto saldremos de esto,pero por favor colaboremos para ser parte de la solución, siempre existe la forma de superar los obstáculos, tengamos presente las grandes dificultades que no permiten producir ,cuando el agricultor y el ganadero son pobres el país también lo es.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]