VIDEO Maduro amenazó con cárcel a gobernador de Nueva Esparta #23Abr

Durante el balance diario sobre la pandemia de coronavirus en el país, dado la noche de este jueves 23 de abril, Nicolás Maduro amenazó con detener al gobernador de Nueva Esparta si este "sigue saboteando en el estado de alarma". . Previamente, el líder del chavismo informó que la mencionada entidad pasó a ser el estado con mayor registro de casos de Covid-19 en el país, con un total de 93 contagios. . Ante esto declaró que un grupo de "irresponsables", que ahora están detenidos, son los principales culpables por decidir hacer "la vida loca" estando contagiados. . En cuanto al gobernador de la isla oriental, Alfredo Javier Díaz, Maduro señaló que si hay alguna responsabilidad de su parte y continúa "saboteando en el estado de emergencia", estos procederían a "ponerle los ganchos también". . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV