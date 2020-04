Reportan saqueo de comercio chino en Monagas #24Abr

Este viernes, vecinos de Maturín, estado Monagas, reportan a través de la red social Twitter, que un grupo de persona asaltó un establecimiento asiático ubicado en la avenida Raúl Leoni, sentido sur, de esa entidad.

“Los saqueos no tendrán fin hasta que haya una solución a la hiperinflación o, por lo menos, hasta que cese la cuarentena, pero a Nicolás no le importa eso, mientras en Caracas todo “funcione”, no importa lo que pase en el interior del país”, escribió una de las usuarias.

Es importante mencionar que este jueves cuatro estados del país reportaron asaltos a establecimientos, en medio de la cuarentena establecida para combatir la pandemia del coronavirus.

Se pudo conocer que al menos un muerto, dos heridos y 33 detenidos ha sido el resultado del descontento social en Upata, estado Bolívar, donde los manifestantes fueron reprimidos por los colectivos al servicio del régimen de Nicolás Maduro.