Gobernador de Nueva Esparta respondió a Maduro por la amenaza de cárcel en su contra #24Abr

El Goberador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, respondió este jueves a la amenaza de Nicolas Maduro que suponía apresarlo si éste “sigue saboteando el estado de alarma”, establecido para contener el contagio dela COVID-19 en la entidad, la cual este 23 de abril pasó a ser la más afectadas con 93 casos positivos.

Días expresó que comprende y entiende la desesperación que debe sentir Maduro por el creciente número de contagiados del nuevo coronavirus en la entidad; sin embargo sugirió que los funcionarios que controlan el aeropuerto y puertos del estado permitieron la entrada de scouts extranjeros; “además de permitir la operación de la academia de béisbol evadiendo el obligatorio cumplimiento de la cuarentena”, añadió.

Asímismo el funcionario exhortó a Maduro a investigar con quiénes tenían nexos las autoridades de la institución y presumió que se trata de militares y funcionarios del régimen.

Díaz sostuvo que la Gobernación de Nueva Esparta, ante las advertencias de Maduro, tiene cuatro opciones, “la lucha clandestina, como se practicó en el pasado; la cárcel, con la que me acabas de amenazar; el exilio, pero nunca me iré de mi país, para que lo sepas; te matan, pido a Dios me dé vida para ver tiempos mejores”, exdpresó.

Además consideró que cualquiera que sea la vía, todas demuestran el carácter no democrático de los regímenes autocráticos; y destacó que está dispuesto a asumir cualquier riesgo por el mandato que le dieron los neoespartanos.

La noche del 23 de abril, Nicolás Maduro amenazó al Gobernador de Nueva esparta con apresarlo si hay alguna responsabilidad de su parte con el contagio masivo de COVID-19 en esa entidad y si continúa “saboteando en el estado de emergencia“. Afirmó que de ser necesario, procederían a “ponerle los ganchos también”.