VIDEO Helicópteros sobrevuelan Petare en búsqueda del pran Wilexis Acevedo #8May

La tarde de este viernes 8 de mayo se registró un sobrevuelo de helicópteros en el barrio José Félix Ribas de Petare, estado Miranda, como parte del operativo de búsqueda del pran y líder de la zona Wilexis Acevedo. . Wilexis es acusado por Nicolás Maduro de haber trabajado junto con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para derrocarlo. . “Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro iniciamos una operación policial de seguridad ciudadana en la parroquia #Petare en el estado Miranda, tras la búsqueda de las bandas de delincuencia organizada que pretenden alterar el orden interno y la tranquilidad de nuestro pueblo”, dijo en horas de la mañana Néstor Reverol. . El operativo se ha llevado a cabo desde las 4 de la mañana, y cuenta con el trabajo mancomunado de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: El Diario . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Petare #Helicópteros #Sobrevuelo #Wilexis #Pran #Maduro #Búsqueda #Coronavirus #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #8May